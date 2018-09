Merken Gemerkt

10.09.2018

Neuer Leiter des Konzernbereiches Vertrieb bei Volkswagen Personalie

Bei Volkswagen übernimmt Dr. Christian Dahlheim, bisher Vertriebsvorstand der Volkswagen Financial Services AG, zum 1. Oktober 2018 die Leitung des Konzernbereichs Vertrieb. Er folgt in dieser Funktion auf Fred Kappler, der in den Ruhestand geht. Dahlheims bisherige Funktion führt der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen Financial Services AG, Lars Henner Santelmann, in Personalunion fort.

Dr. Christian Dahlheim © Volkswagen AG

Dahlheim (49) ist Diplom-Physiker mit zusätzlichem MBA-Abschluss. Nach verschiedenen beruflichen Stationen trat er 2005 in den Volkswagen Konzern ein und übernahm bei der Volkswagen Financial Services AG verschiedene Leitungsfunktionen, unter anderem als Leiter Unternehmensentwicklung, als Regional Manager und ab 2014 als President und CEO der Volkswagen Credit Inc. in den USA.Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 wurde Dahlheim zum Vorstand für Vertrieb und Marketing der Volkswagen Financial Services AG berufen.

