21.03.2017

Neuer Land Rover Discovery mit Drohnentechnologie

Auf dem Genfer Autosalon präsentierte Land Rover das "Project Hero". Dahinter verbirgt sich eine exklusive Version des neuen Land Rover Discovery mit einer Drohne an Bord, die sogar während der Fahrt auf dem Geländewagen starten und landen kann.

© Jaguar Land Rover

Das österreichische Rote Kreuz wird die Fähigkeiten von Project Hero demnächst in der Praxis erproben, um die Hilfe im Not- und Katastropheneinsatz weiter zu verbessern. Befindet sich der unbemannte Flugkörper in der Luft, können die Kamerabilder live zu den Nothilfeteams des Roten Kreuzes übertragen werden. Damit wird es den Rettern möglich, schneller und effektiver auf Ereignisse wie Erdrutsche, Überflutungen, Erdbeben oder Lawinen zu reagieren. Die Drohne selbst wird über eine Tablet-App gesteuert. Damit können die Helfer in der sicheren Umgebung des Discovery bleiben, während die Drohne die Verhältnisse aus der Luft erkundet.