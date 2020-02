Merken Gemerkt

19.02.2020

Neuer Geschäftsführer beim TÜV SÜD Product Service Personalie

Patrick van Welij (38) ist seit Jahresbeginn neuer Chief Financial Officer (CFO) und Geschäftsführer der TÜV SÜD Product Service GmbH. In den vergangenen fünf Jahren war er als Director Mergers & Acquisitions bei der TÜV SÜD AG tätig.

Patrick van Welij © TÜV SÜD Product Service

In früheren Jahren arbeitete van Welij in den Bereichen Corporate Finance und Mergers & Acquisitions bei deutschen und amerikanischen Banken. In seiner neuen Funktion wird er für die Bereiche Finanzen und Controlling, General Administration, IT und Risikomanagement der TÜV SÜD Product Service GmbH in Deutschland verantwortlich sein. Die TÜV SÜD Product Service GmbH hat rund 1.100 Mitarbeiter.

