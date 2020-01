Merken Gemerkt

16.01.2020

Neuer Geschäftsführer bei Renault Trucks in Deutschland Pesonalie

Seit Januar 2020 agiert Renault Trucks in Deutschland mit eigener operativer Struktur. Zum neuen Geschäftsführer dafür wurde Frederic Ruesche berufen. Auch für den Posten des Vertriebsdirektors wurde eine neue Besetzung bekanntgegeben.

Frederic Ruesche © Volvo Group Trucks Central Europe GmbH

Die operative Trennung von Renault Trucks und Volvo Trucks und die eigenständige Positionierung von Renault Trucks auf dem deutschen Markt gilt ab Anfang Januar 2020. Die Neuaufstellung soll mehr operative Freiheit erlauben. Auch in anderen europäischen Märkten werden die bisher gemeinsam operierenden Marken zukünftig getrennt agieren. Das Werkstatt-Netzwerk ist davon nicht betroffen, alle Betriebe werden weiterhin Serviceleistungen für beide Marken anbieten.

Frederic Ruesche, der zum 1. Januar 2020 zum Geschäftsführer für den deutschen Markt berufen wurde, hat seine Karriere bei Renault Trucks begonnen und insgesamt fast 20 Jahre in der Volvo Group in verschiedenen Vetriebs-Positionen gearbeitet. Zuletzt war Ruesche Geschäftsführer für Volvo Construction Equipment in Korea.

Direktor des Vertriebs wird Christophe Chardin, der seit über 20 Jahren in der Branche tätig ist. Chardin war bei Renault Trucks unter anderem für Key Accounts zuständig und anschließend mehr als zehn Jahre Geschäftsführer eines privaten Renault Trucks Händlers.

