10.01.2018

Neuer Geschäftsführer bei HORIBA Europe Personalie

Dr. Robert Plank ist neuer Geschäftsführer im Segment Automotive Test Systems (ATS) der HORIBA Europe GmbH. In seiner Funktion soll er den Anbieter von Emissionsmesssystemen insbesondere durch seine intensiven Kontakte in die Automobilindustrie unterstützen.

Dr. Robert Plank © HORIBA

Plank verantwortet das Europageschäft der Automobilsparte des Konzerns und koordiniert weltweit den Geschäftsausbau im Bereich Mechatronik. Er hat an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Fertigungstechnik studiert und in Technischer Mechanik promoviert. Ab 1997 war er Versuchsspezialist und stellvertretender Leiter der Organisationseinheit Festigkeit-Fahrwerk bei der AUDI AG. Im Jahr 2000 wechselte er als Leiter des Technischen Versuchs zur INA Schaeffler KG. Ab 2004 leitete Plank bei FAG weltweit die Entwicklung des Geschäftsbereiches Rad-Modul und war an der Integration der FAG Automotive in die Schaeffler Gruppe beteiligt. 2007 kehrte er in die Unternehmenszentrale zurück und leistete einen Beitrag beim Aufbau des Kompetenzzentrums Wälzlager und dem Ausbau der Forschungsaktivitäten der Schaeffler Gruppe.

2009 wurde Plank Leiter der Zentralen Technik mit weltweiter Verantwortung für alle Ingenieurdienstleistungen und -methoden innerhalb der Gruppe. In dieser Position trieb er den Ausbau und die Optimierung des weltweiten Entwicklernetzwerkes und strategischer Partnerschaften voran.

Ab Oktober 2013 war Plank Vorsitzender der Geschäftsführung der TÜV NORD Mobilität in Hannover. Neben dem Ausbau des internationalen Geschäftes, befasste er sich mit neuen Technologien, insbesondere aus den Bereichen Digitalisierung und Automatisierung und deren Einfluss auf die technische Prüfung und Zertifizierung im Automobilbereich.

Dr. Robert Plank ist Mitglied in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien und wissenschaftlichen Beiräten. So berät er als Teil des International Board of Advisors (IBOA) die Fakultät für Fahrzeugsysteme und Produktion der Technischen Hochschule Köln und ist für die Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktentwicklung (WiGeP) aktiv.

Die HORIBA Group mit Hauptsitz in Kyoto (Japan) ist ein Hersteller von Messinstrumenten und -systemen für Automobilprüfverfahren, Prozess- und Umwelttechnik, medizinische Diagnosegeräte und Halbleiterproduktion.

