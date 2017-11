Merken Gemerkt

Merken

29.11.2017

Neuer Geschäftsführer bei Fleetboard Personalie

Volker Hansen wird zum 1. Januar 2018 neuer Geschäftsführer bei Fleetboard, einem Anbieter von vernetzten Diensten für Nutzfahrzeuge. Er übernimmt in dieser Funktion auch die Leitung des Bereiches Digital Solutions & Services von Mercedes-Benz Trucks.

Volker Hansen, ab 01.01.2018 neuer Geschäftsführer Fleetboard GmbH und verantwortlich für den Bereich Digital Solutions & Services von Mercedes-Benz Trucks. © Daimler

Die Verantwortung für beide Bereiche trug zuvor Dr. Daniela Gerd tom Markotten, die zum 1. November 2017 als Geschäftsführerin zu moovel wechselte.

Volker Hansen ist seit 2014 im Rahmen der Konzernaktivitäten CASE für die Entwicklung elektrischer Antriebsstränge bei Mercedes-Benz Cars zuständig. CASE steht für Connected, Autonomous, Shared & Service und Electric Drive. Er begann seine Karriere bei der Daimler AG im Jahr 1995 in Berlin. Nach verschiedenen Stationen im In- und Ausland verantwortete er ab 2004 die Innovationsstrategie und das Projektportfolio für Forschung und Vorentwicklung bei Mercedes-Benz Cars. Zwischen 2006 und 2011 leitete er den Bereich Innovation Strategy und Key Account Research and Development bei Mercedes-Benz Cars. Von 2011 bis 2014 verantwortete er die strategische Projektleitung für die Lokalisierung des Vito in den Regionen NAFTA und Lateinamerika.

zu Fleetboard