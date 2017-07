Merken Gemerkt

25.07.2017

Neuer Geschäftsführer bei FEV Consulting in den USA

Seit 3. Juli 2017 ist Mayank Agochiya Managing Director der FEV Consulting mit Sitz in Auburn Hills, Michigan. In dieser Funktion wird er das Geschäft und die US-Präsenz von FEV Consulting weiter ausbauen. Agochiya war im April 2016 als Director Global Operations zur FEV Consulting gestoßen.

Mayank Agochiya ist jetzt Managing Director der FEV Consulting mit Sitz in Auburn Hills, Michigan © FEV Consulting

Die FEV Consulting mit Hauptsitz in Aachen, Deutschland und weiteren Büros in München und Auburn Hills, USA, bietet kundenorientierte Beratung. Dabei greift das Unternehmen der der FEV Gruppe auf Kompetenzen in der Automobil- und Luftfahrtindustrie zurück.

Die FEV Gruppe ist ein Dienstleister in der Fahrzeugentwicklung. Das Kompetenzspektrum der FEV umfasst Consulting, Entwicklung und Erprobung innovativer Fahrzeugkonzepte bis hin zur Serienreife. Neben der Motoren- und Getriebeentwicklung, der Fahrzeugintegration, der Kalibrierung und Homologation moderner Otto- und Dieselmotoren kommt der Entwicklung von hybriden und elektrifizierten Antriebssystemen sowie alternativen Kraftstoffen eine immer größer werdende Bedeutung zu. Hierbei ist auch die Weiterentwicklung elektronischer Steuerungen sowie die voranschreitende Vernetzung und Automatisierung von Fahrzeugen im Fokus der Experten.

Das Produktportfolio der „FEV Software und Testing Solutions“ vervollständigt dieses Angebot durch Prüfstandseinrichtungen und Messtechnik sowie Softwarelösungen, die zu einer effizienteren Entwicklung beitragen und signifikante Arbeitsschritte von der Straße in den Prüfstand oder gar in die Simulation verlegen. Die FEV Gruppe beschäftigt über 4.300 Spezialisten in Entwicklungszentren an mehr als 35 Standorten auf vier Kontinenten.



