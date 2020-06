Merken Gemerkt

19.06.2020

Neuer Geschäftsführer bei Continental Engineering Services Unternehmen

Dr. Christoph Falk-Gierlinger (47) wird zum 1. Juli 2020 neuer Geschäftsführer von Continental Engineering Services. Der studierte Mechatroniker und promovierte Informatiker tritt die Nachfolge von Bernd Neitzel an.

Dr. Christoph Falk-Gierlinger (47) © Continental

Bernd Neitzel verabschiedet sich nach über vierzehn Jahren an der Spitze des Entwicklungsdienstleisters und 37-jähriger Unternehmenszugehörigkeit in den Ruhestand.

Mit Falk-Gierlinger übernimmt ein Manager mit langjähriger Erfahrung in der Automobilzulieferindustrie das Ruder: Der 47-Jährige wechselte vom Ingenieurdienstleister Alten zu Continental. Seine Laufbahn begann er 1998 bei Bosch, wo er in verschiedenen Führungspositionen in Wien und Stuttgart tätig war. Nach einer zweijährigen Station bei dem französischen Automobilzulieferer Valeo in Paris kehrte er 2013 nach Stuttgart zu MBtech zurück. Der neue Geschäftsführer bringt umfassende Erfahrungen in den Bereichen Softwareentwicklung, Antriebstechnologien und Elektromobilität mit zu Continental Engineering Services.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Christoph Falk-Gierlinger als Geschäftsführer für Continental Engineering Services gewinnen konnten und damit die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers Bernd Neitzel fortgesetzt wird“, kommentiert Dr. Dirk Abendroth, Chief Technology Officer Automotive bei Continental, den Führungswechsel. Vor allem in den zentralen Themenfeldern automatisiertes Fahren, Konnektivität und Elektrifizierung wird Christoph Falk-Gierlinger das Unternehmen mit seiner Expertise in den Bereichen alternative Antriebe, Fahrerassistenzsysteme, Elektromobilität und Vernetzung weiter voranbringen. Darüber hinaus wird auch durch die Diversifizierung in neue Branchen eine Erweiterung des globalen Footprints stattfinden.“

