20.02.2018

Neuer Geschäftsführer bei Analog Devices Deutschland Personalie

Stefan Steyerl hat seit Januar 2018 die Geschäftsführung der Analog Devices GmbH mit Sitz in München übernommen. Er tritt die Nachfolge von Peter Kolberg an, der das Unternehmen nach 31 Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hat.





Stefan Steyerl © Analog Devices

Steyerl ist seit mehr als 24 Jahren für Analog Devices (ADI) tätig. Aktuell leitet er als Director Sales den Bereich Mobility & Transportation und trägt die Gesamtverantwortung für den Bereich Marketing in EMEA. Diese Funktionen wird er neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer weiterhin wahrnehmen.

Ende der 90er Jahre erfolgte unter seiner Leitung der Auf- und Ausbau des DSP Geschäftsbereichs in Europa. Er war zunächst in leitenden Positionen im Business Development sowie im Produktmarketing mit Sitz in Deutschland tätig, später auch im Firmenhauptsitz in den USA. Bei seiner Rückkehr nach München übernahm er 2004 die Leitung der DSP Division in Europa.

2008 erfolgte der Wechsel in den Vertrieb als Director Sales Automotive EMEA. Zwischenzeitlich hatte Herr Steyerl zusätzlich zu dieser Position auch die Verantwortung für Automobilkunden in Nord-und Südamerika (2009- 2015). In den letzten zwei Jahren übernahm Steyerl darüber hinaus die Aufgabe, die Vertriebsorganisation in Zentraleuropa zu entwickeln und neu aufzustellen, um die ambitionierten Wachstumsziele des Unternehmens im sich veränderten Marktumfeld erreichen zu können.

