08.08.2019

Neuer Entwicklungsleiter bei BMW Motorrad Personalie

Zum 1. August 2019 hat Christof Lischka (48) die Leitung der BMW Motorrad Entwicklung übernommen. Der 48jährige Maschinenbau-Ingenieur folgt auf Karl Viktor Schaller, der nach fünf Jahren als Entwicklungs-Chef bei BMW Motorrad in den Ruhestand tritt.

Christoph Lischka, Leiter BMW Motorrad Entwicklung © BMW Group

Lischka ist seit über 20 Jahren bei der BMW Group in verschiedenen Entwicklungsfunktionen tätig. Zuletzt verantwortete er im Bereich Fahrdynamik den Umfang „Anforderungen, Konzepte und Integration“. Mit der Übernahme der Entwicklungsverantwortung für BMW Motorrad kommt er seiner Leidenschaft für Zweiräder nach. Bereits mit acht Jahren fuhr er BMX Rennen, später stieg er auf Motocross und Enduro um und konnte dort Erfolge verbuchen u.a. als Gewinner des „Accept no Limits“ und Vizemeister im „Master of Dirt“. Lischka konnte sich zudem in den Jahren 2003 und 2018 jeweils als Finisher der Rallye „Roof of Africa“ auszeichnen.

