11.12.2018

Neuer Entwicklungsleiter bei BMW ernannt Personalie

Zum 1. Januar 2019 wird Alejandro Vukotich die Leitung des Bereiches Entwicklung Fahrerassistenz und Autonomes Fahren der BMW Group übernehmen. Er folgt damit auf Elmar Frickenstein, der den Bereich seit seiner Gründung im Mai 2016 verantwortete.

Alejandro Vukotich © BMW Group

Von 2006 bis 2016 leitete Frickenstein den Bereich Elektrik, Elektronik und Fahrerlebnisplatz, aus dem der Bereich Fahrerassistenz und Autonomes Fahren hervorging. Seine 30 jährige Laufbahn bei der BMW Group wird Frickenstein nach einer dreimonatigen Phase der Übergabe zum 31.03.2019 mit dem Eintritt in den Ruhestand beenden.

Alejandro Vukotich verfügt über 19 Jahre Erfahrung im Bereich Aktive Sicherheit, Fahrerassistenz und Autonomes Fahren in der deutschen Automobilindustrie. Er hat unter anderem für Audi und TTTech Computer Technik gearbeitet.

Die Themen Fahrerassistenz und Autonomes Fahren spielen eine zentrale Rolle in der Zukunftsstrategie der BMW Group. Die Entwicklung erfolgt maßgeblich auf dem BMW Group Autonomous Driving Campus in Unterschleißheim bei München, der im April 2018 eröffnet wurde. Dort arbeiten z.Zt. rund 1.300 Experten der BMW Group sowie der wichtigsten Partner wie z.B. FCA, Intel und Mobileye an der Entwicklung eines Tech- Stack zum hoch- und vollautomatisierten Fahren der Level 2, 3, 4 und 5. Der BMW iNEXT wird mit seinem Marktstart im Jahr 2021, über ein Level 3 System zum hochautomatisierten Fahren der BMW Group verfügen.

