Merken Gemerkt

Merken

03.12.2018

Neuer Entwicklungschef bei Kiekert Personalie

Dr. Klaus Hense wird mit Wirkung zum 1. Dezember 2018 die Verantwortung für den Bereich Forschung & Entwicklung bei der Kiekert AG, Spezialist für automobile Schließsysteme, übernehmen.

Dr. Klaus Hense © Kiekert AG

Klaus Hense ist mit einer kurzen Unterbrechung seit 2012 in leitenden Positionen bei Kiekert tätig. Im Januar 2017 wurde Hense zum Director Product Development Europe berufen. Davor hatte der 43jährige verschiedene Positionen im Qualitätsmanagement bei Kiekert inne.

Vor seinem Einstieg bei Kiekert war Klaus Hense als Stellvertretender Leiter Qualitätswesen bei dem Unternehmen für Verkehrssystemtechnik Scheidt & Bachmann GmbH tätig. Er verfügt über mehrjährige Erfahrung in der Ingenieurberatung verschiedener Branchen. Hense studierte Maschinenbau an der Rheinisch-Westfälisch Technischen Hochschule Aachen (RWTH Aachen) und promovierte im Jahr 2009 am Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen.

zu Kiekert