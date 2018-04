Merken Gemerkt

12.04.2018

Neuer Chef für Zentraleuropa bei Dassault Systèmes Personalie

Bei Dassault Systèmes wurde Klaus Löckel zum Managing Director EuroCentral für die Geschäftstätigkeiten der Dassault Systemes Deutschland GmbH in Deutschland, Österreich und der Schweiz benannt. Gleichzeitig verantwortet er die Märkte Tschechien, Polen, Ungarn und die Slowakei.

Klaus Löckel ist Diplom-Ingenieur Luft- und Raumfahrt und bereits seit 2013 Teil von Dassault Systèmes © Dassault Systèmes

In den vergangenen zwei Jahren hat Löckel als Sales Director EuroCentral, Business Transformation Sales den Vertrieb neu aufgestellt. Zu seinem Aufgabengebiet zählen in Zukunft sowohl der Ausbau der lokalen Präsenz, als auch die Steigerung der Geschäftstätigkeit von Dassault Systèmes in Zentraleuropa.

Klaus Löckel ist bereits seit 2013 bei Dassault Systèmes. Er war zunächst als Sales Director Industry Transportation & Mobility für den globalen Markterfolg dieser Branche verantwortlich. Vor seinem beruflichen Wechsel zu Dassault Systèmes war er von 2006 bis 2012 bei SAP tätig. Seine Karriere startete er 1996 bei Daimler. In beiden Unternehmen bekleidete er verschiedene Management-Positionen.

