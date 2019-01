Merken Gemerkt

Merken

10.01.2019

Neuer CEO bei Delphi Personalie

Delphi Technologies PLC hat Richard F. (Rick) Dauch, 57, mit Wirkung zum 7. Januar 2019 zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Dauch wurde auch Mitglied des Vorstands des Unternehmens. Er folgt auf Hari N. Nair, der seit dem 5. Oktober 2018 als Interim-CEO tätig war.

Richard F. (Rick) Dauch © Delphi



Seit Februar 2011 war Dauch Präsident und Chief Executive Officer der Accuride Corporation, ein Lieferant von Radanschluss-Systemen für die Nutzfahrzeugbranche. Zuvor war er als Präsident und Chief Executive Officer bei Acument Global Technologies, einem Anbieter von Befestigungslösungen für die Luftfahrt, die Automobil- und Schwerlast-Lkw-Branche sowie für die Industrie und die nicht automobilbezogenen Transportmärkte tätig. Seiner Tätigkeit bei Acument ging eine 13-jährige Beschäftigung beim Automobilzulieferer American Axle and Manufacturing voraus. Für den Anbieter von Antriebssystemen, Antriebskomponenten und Fahrwerkssystemen war er zuletzt als Executive Vice President of Worldwide Manufacturing tätig.

Dauch begann seine Karriere bei United Technologies. Zuvor diente er sieben Jahre als Officer in der U.S. Army, nachdem er an der United States Military Academy in West Point den Bachelor erworben hatte und dort vier Jahre lang aktiver Teil des Football-Teams war. Er besitzt Master-Titel in Management und Ingenieurswesen des Massachusetts Institute of Technology, an dem er am Leaders for Manufacturing Programm teilnahm.

zu Delphi