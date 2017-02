Merken Gemerkt

10.02.2017

Neue Security-Lösung pariert Cyber-Attacken

Escrypt präsentiert eine Lösung, mit der Automobilhersteller Cyber-Attacken auf einzelne Fahrzeuge und gesamte Flotten erkennen und abwehren können. Die jetzt verfügbare Intrusion Detection and Prevention Solution (IDPS) dokumentiert Angriffsversuche und kann die Daten zur Auswertung automatisch an ein Cyber-Security Backend weiterleiten.

Dort nutzen Expertenteams die Daten für forensische Analysen der Vorfälle, um geeignete Gegenmaßnahmen definieren und einleiten zu können. Beispielsweise in Form von over-the-air übertragenen Sicherheitsupdates. Mit dieser Angriffserkennung und Angriffsabwehr wird die Automotive Security zu einem kontinuierlichen Prozess. Dieser reicht von der Prävention (z. B. per Firewall) über das Monitoring und Reporting von Angriffen, bis zu deren Analyse und einem stetigen Roll-out gezielter Gegenmaßnahmen. Anstatt bei statischen Abwehrmaßnahmen im einzelnen Fahrzeug zu verharren, berücksichtigt IDPS also ständig aktualisierte Daten aus der gesamten Fahrzeugflotte und ermöglicht so die umgehende Bereitstellung passender Antworten auf neue – sich ständig verändernde - Risiken und Angriffsstrategien.

www.escrypt.com