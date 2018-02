Merken Gemerkt

08.02.2018

Neue Mobility-Strategie bei Ford Firmen-News

Ford erweitert seine Mobility-Aktivitäten im Jahr 2018, um Fahrzeugbesitzern, Flottenbetreibern und Städten weltweit Mobilitätsprodukte zur Verfügung zu stellen. Dazu erwirbt Ford Smart Mobility, eine Tochtergesellschaft der Ford Motor Company, die Technologieunternehmen Autonomic und TransLoc. Außerdem wurden diverse Geschäftsbereiche neu organisiert.

Ford will in diesem Jahr einen weiteren Schritt in Richtung Bereitstellung von Mobilitätsprodukten und Dienstleistungen gehen. Die Aktivitäten dazu betreffen alle Ebenen des Verkehrssystems - angefangen bei Fahrzeugen und Infrastruktur bis hin zu Konnektivität und digitalen Diensten. Ziel ist es, die Verkehrsbelastung in den Städten zu verringern und den Menschen zu helfen, sich in der Stadt von morgen freier zu bewegen.

Ausbau der Geschäftsbereiche

Transport-Betriebssystem: Die offene, cloudbasierte Plattform des Unternehmens (Transportation Mobility Cloud) verwaltet den Informationsfluss zwischen verschiedenen Komponenten der Verkehrsinfrastruktur und wird über Ford hinaus für andere Automobilhersteller, Zulieferer, Partner und Städte zugänglich gemacht. Ein Entwickler-Netzwerk zum Erstellen und Unterstützen des Systems wird ebenfalls gestartet.

Konnektivität: Das Mobility-Team von Ford wird die Bereitstellung digitaler Dienste für Privat- und Flottenkunden sowie für Kommunen bis zum Jahr 2019 sicherstellen, Ziel ist eine weltweit 90-prozentige Konnektivität bis 2020.

Fahrgemeinschaften: Der Fahrdienst "Chariot", ein Eckpfeiler der lokalen Transport-Lösungen von Ford, wird dieses Jahr weltweit in mehreren Städten eingeführt, zunächst konzentriert auf Mitarbeitertransportdienste.

Medizinische Transporte: Ford Mobility wird den wachsenden Transportmarkt für Gesundheits-Dienstleistungen nutzen und seine nicht-notfallmedizinischen Angebote bei einem Pilotprojekt im US-Bundesstaat Michigan ausweiten.

Fahrzeug-Management als Service: Der Bereich Ford Commercial Solutions wurde im Jahr 2017 gegründet und nutzt Fahrzeugkonnektivität zur Bereitstellung von Datendiensten und Flottenoptimierung für kommerzielle Segmente. Ford Commercial Solutions stützt sich auf die Erfahrungen bei der Betreuung von Flottenkunden und wird seine Angebote in diesem Jahr weltweit ausbauen.

Firmenübernahmen

Um die Unternehmensziele zu erreichen, hat Ford eine Vereinbarung zur Übernahme von Autonomic, einem in Palo Alto, Kalifornien, ansässigen Technologie-Unternehmen angekündigt, das auf Transport-Lösungen spezialisiert ist. Die Übernahme von Autonomic soll Ford dabei helfen, die Transportation Mobility Cloud-Plattform sowie weitere Mobilitätsinitiativen zu etablieren.



Ford gibt auch die Übernahme von TransLoc bekannt, einem in Durham, North Carolina, ansässigen Anbieter von Demand-Response-Technologie für stadteigene Transport-Lösungen. Der Erwerb von TransLoc hilft bei der Bereitstellung von Lösungen für Städte weltweit, beispielsweise beim Thema dynamisches Routing. Rahmenbedingungen dieser Akquisitionen wurden nicht veröffentlicht.

Reorganisation

Ford kündigt außerdem die Reorganisation jener Teams an, die Mobilitätslösungen entwickeln und skalieren. Aufbauend auf der Integration der Ford Data and Analytics Group und des Informationstechnologie-Teams in die Ford Mobility-Aktivitäten, wird sich die Reorganisation auf Mobilitätsprodukte, Dienstleistungen und Unternehmen konzentrieren. Hierfür wurden vier neue Mobility-Gruppen ins Leben gerufen: Ford X, Mobility Business Group, Mobility Platforms and Products und Mobility Marketing and Growth.

Die neuen Gruppen werden außerdem von fortlaufenden Investitionen des Unternehmens Ford in Pivotal, einem Software-Spezialisten aus dem Silicon Valley, profitieren, sowie von FordLabs, dabei handelt es sich um vier operative Software-Standorte des Autoherstellers in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Indien.

Im Zuge der Neu-Organisation wurden diese Führungs-Personalien gemeldet:

Sunny Madra, CEO und Mitbegründer von Autonomic, wird Ford als Vice President für Ford X beitreten.

Marion Harris, Chief Financial Officer von Ford Credit, wird zum Vice President der Mobility Business Group ernannt.

Rich Strader wurde zum Vice President, Mobility Platforms and Products ernannt.

Brett Wheatley, Direktor, Ford Marketing, Vertrieb und Service Fitness Transformation, wurde zum Vice President, Mobility Marketing and Growth ernannt.

