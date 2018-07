Merken Gemerkt

20.07.2018

Neue Investoren unterstützen what3words Navigation

SAIC Capital, der Venture-Capital-Bereich vom chinesischen Autokonzern SAIC Motor Corporation, und der ehemalige Formel-1-Fahrer Nico Rosberg haben in das Unternehmen what3words investiert. Außerdem schließt sich Alpine Electronics an, die auf Audio- und Navigationssysteme spezialisiert sind.

© what3words

Die neuen Investoren gesellen sich zu Daimler, das Anfang dieses Jahres einen Anteil von 10 % an what3words erworben und die Technologie anschließend in ihre neuesten A-Klasse-Fahrzeuge eingebaut hat und eine breitere Nutzung plant. Unternehmen der Navigationsbranche wie TomTom und Sygic haben vor kurzem den Einsatz der what3words-Navigation bekannt gegeben. Der bisherige Investor Intel Capital hat ebenfalls an der Runde teilgenommen. Die jüngste Finanzierungsrunde soll die Ausweitung in neue Märkte und die fortlaufenden Produktentwicklungen vorantreiben.

what3words hat die Welt in Quadrate mit einer Größe von 3 m x 3 m aufgeteilt, und jedes dieser Quadrate wurde mit einer eindeutigen aus drei Wörtern bestehenden Adresse versehen. what3words steht derzeit in 26 Sprachen zur Verfügung. Es handelt sich um ein Adresssystem, das speziell für die Stimmeingabe konzipiert wurde.

