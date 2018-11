Merken Gemerkt

08.11.2018

Neue Geschäftsführung bei in-tech Personalie

Tobias Wagner und Thomas Klaus werden neue Geschäftsführer beim Münchner Technologie-Unternehmen in-tech. Gemeinsam mit Gründer und Geschäftsführer Christian Wagner übernehmen die beiden künftig die operative Führung des Engineering-Unternehmens mit dem Fokus New Mobility.

Der Gründer Bastian Friedrich zieht sich aus seiner bisherigen Rolle in der Geschäftsführung zurück und übernimmt eine neue Funktion im Business Controlling: In seiner Position als Anteilseigener bleibt er weiterhin in alle grundlegenden Entscheidungen eingebunden.

Der 38jährige Tobias Wagner ist als Bruder des Gründers Christian Wagner seit Firmengründung im Jahr 2002 im leitenden Management aktiv. Thomas Klaus (56) war unter anderem bei Philips und Nokia Automotive in leitender Position in Vertrieb und Business Development tätig. Zuletzt war er VP Business Development Automotive für TechniSat Digital und seit Anfang 2017 CEO der BDStar Germany. BDStar hatte 2017 Anteile an in-tech erworben. Klaus konzentriert sich in der Geschäftsführung künftig unter anderem auf Tier1-Lösungen.

in-tech ist mittlerweile international an mehr als 15 Standorten vertreten. Das Unternehmen entwickelt u.a. Lösungen für die Bereiche Smart Mobility, Automotive und eMobility. Die Entwickler und Ingenieure von in-tech arbeiten zum Beispiel an Themen wie autonomes Fahren, Elektromobilität und multimodale Mobilität. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 1500 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, USA, China, UK, Tschechien und Rumänien.

Links Thomas Klaus mit Tobias Wagner © in-tech

