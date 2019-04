Merken Gemerkt

Merken

08.04.2019

Neue Geschäftsführung bei Continental Chassis & Safety Management

In der Geschäftsführung der Continental Division Chassis & Safety gibt es in drei von vier Geschäftsbereichen Veränderungen. Seit dem 1. April 2019 haben die Segmente Vehicle Dynamics, Hydraulische Bremssysteme und Passive Sicherheit & Sensorik jeweils einen neuen Chef.

Matthias Matic ist neuer Leiter des Geschäftsbereichs Vehicle Dynamics. Seine Position als Leiter des Geschäftsbereichs Hydraulische Bremssysteme übernimmt Dr. Bernhard Klumpp. Dessen Nachfolge als Leiter des Geschäftsbereichs Passive Sicherheit & Sensorik tritt Laurent Fabre an. Innerhalb des Geschäftsbereichs war Fabre zuvor Leiter des Segments Electronic Chassis Components.

Gleichzeitig verlässt Felix Bietenbeck nach fast 30 Jahren das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Zuletzt leitete er seit September 2013 den Geschäftsbereich Vehicle Dynamics.

von links: Matthias Matic, Leiter des Geschäftsbereichs Vehicle Dynamics; Dr. Bernhard Klumpp, Leiter des Geschäftsbereichs Hydraulische Bremssysteme und Laurent Fabre, Leiter des Geschäftsbereichs Passive Sicherheit & Sensorik © Continental AG

In ihren neuen Funktionen berichten alle Geschäftsbereichsleiter direkt an Frank Jourdan. Die Division Chassis & Safety besteht weiterhin aus den vier Geschäftsbereichen: Fahrerassistenzsysteme unter Leitung von Karl Haupt, Hydraulische Bremssysteme unter Leitung von Dr. Bernhard Klumpp, Passive Sicherheit & Sensorik unter Leitung von Laurent Fabre und Vehicle Dynamics unter Leitung von Matthias Matic. Darüber hinaus wird die Division Chassis & Safety ab Anfang 2020 „Autonomous Mobility and Safety“ heißen und ihren Geschäftsverlauf ab dem Geschäftsjahr 2020 im künftigen Unternehmensbereich „Automotive Technologies“ berichten.

zu Continental