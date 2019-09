Merken Gemerkt

16.09.2019

Neue Entwicklungen für den Fahrzeug-Innenraum IAA 2019

Auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) 2019 zeigt der Zulieferer Brose vernetzte Funktionen für zukünftige Fahrzeuggenerationen. Dazu gehören zum Beispiel Videoprojektionen in den Fensterscheiben, neue Konzepte für Schwenk-/Schiebetüren sowie flexible Sitzsysteme und Innenraumkomponenten.

Neue Konzepte von Brose sollen den Komfort beim Fahren erhöhen. Wenn der Fahrer sich dem Auto nähert, hat das Fahrzeug ihn bereits erkannt. Projektionen auf den Fensterscheiben begrüßen ihn mit Namen, zeigen den Ladestand der Batterie an oder informieren über die aktuellen Schlagzeilen seiner Lieblings-Nachrichtenseite. Der Zugang ist flexibel und komfortabel: Die Türen können unabhängig voneinander aufschwenken oder sich aufschieben. Im Zusammenspiel mit der sich anpassenden Sitzkontur, versenkbaren Lehnen und dem ins Cockpit fahrenden Lenkrad erlauben sie so in jeder Situation ein angenehmes Einsteigen.

Der Innenraum lässt sich für verschiedenste Nutzungsszenarien vom Arbeiten bis zum Entspannen konfigurieren. Dabei bilden die Rücksitze eine Bank zum Sitzen für drei Personen – oder die Sitzfläche und -lehne konturieren sich zu Einzelsitzen und bieten zwei Passagieren Komfort. Aus der mittleren Armauflage und dem Cockpit fahren teilbare Bildschirme, die bis zu vier individuelle Audio-/Videozonen ermöglichen.

Vom 12. bis 22. September ist Brose auf der IAA 2019 am Stand D01/D02 in Halle 4.0. © Brose

Die mögliche Umsetzung dieser Zukunftsszenarien zeigt Brose auf der IAA anhand eines Exponats, das Tür- und Sitzfunktionen miteinander vernetzt. Dafür wurden beispielsweise aus der Innenverkleidung fahrende Staufächer, Komfort-Liegesitze mit Gurtintegration sowie die aktive Steuerung der Lüftungsdüsen integriert. Diese passt den Luftstrom der Klimaanlage automatisch an die wechselnden Sitzpositionen an. Die Steuerung des Exponats erfolgt per App – mit der Verknüpfung aller Funktionen und der Koordination von mehr als 80 Motoren.

