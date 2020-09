Merken Gemerkt

Merken

04.09.2020

Neue Elektrifizierungskonzepte in der E-Mobilität ELIV-MarketPlace 2020

Der ELIV-MarketPlace vernetzt drei Tagungen: E/E im Pkw, im Nutzfahrzeug und in Off-Highway-Maschinen. Vom 13. bis 14. Oktober 2020 präsentieren Experten auf dem erstmals vollständig digitalen ELIV-MarketPlace wieder die neuesten Trends und Entwicklungen der Branche.

Der digitale ELIV-MarketPlace 2020 vom 13. – 14. Oktober zeigt die neuesten Trends und Entwicklungen rund um Elektronik und Elektrik in mobilen Anwendungen. (© VDI Wissensforum)

Herausforderungen an die Elektrifizierung erkennen und meistern

Elektrifizierung aber auch E-Mobilitäts-Marktkonzepte beschäftigen die Automobilbranche. Referent Simon Schäfer, Senior Management Consultant bei der P3 automotive GmbH, wird auf dem ELIV-MarketPlace über den Vergleich moderner Elektrifizierungskonzepte sprechen. Dr. Philip Brockerhoff, Experte für Leistungs-Semikondensatoren bei HV Systems and Modules, beschäftigt sich mit der Spannungsarchitektur für Fahrzeuge der Zukunft und wird über die Erkenntnisse seines Unternehmens in diesem Bereich berichten. Referent Oliver Bleisinger, Geschäftsbereichsleiter Automobil, Fraunhofer Institut für experimentelle Softwareentwicklung, legt seinen Fokus auf die virtuelle Validation von Energiemanagementstrategien in der E-Mobilität. Das Fraunhofer Institut arbeitet Anforderungen an das Energiemanagement heraus, die die bestmögliche Ausnutzung des Batteriepotentials ermöglichen.

Automatisiertes Fahren / Sensoren und Connectivity: Datenqualität sorgt für Sicherheit

Datenqualität, Sicherheit und virtuelle Testfahrten: Bevor automatisiertes Fahren im Alltag funktioniert, müssen diese Aspekte sichergestellt sein. Konstrukteure benötigen neue Methoden zur Verwaltung und Bewertung von Daten, um die Zuverlässigkeit des Systems gewährleisten zu können. Thomas Sievers von der Robert Bosch GmbH berichtet von aktuellen Methoden des Datenmanagements und der Qualitätsbewertung. Mit der Sicherheit und Verlässlichkeit im Bereich des autonomen Fahrens beschäftigt sich Simon Fürst, Experte für autonome Antriebstechnologien der BMW Group. Über Konzepte für das Ausführen virtueller Testfahrten mit Automated-Driving-Funktion spricht Referent Martin Herrmann, Business Development Manager ADAS und autonomes Fahren bei der IPG Automotive GmbH.

Digitalisierung und Automation in Nutzfahrzeugen und Off-Highway-Maschinen

Wie kann der europäische Nutzfahrzeugmarkt von einem ausgeweiteten Datenaustausch profitieren? Mit dieser Frage beschäftigt sich Stefan Schneider, Produktmanager Daten Monetarisierung von der Continental Aftermarket & Services GmbH. Er stellt Erlösmodelle des Blockchain-basierten Datenaustausches vor. Dr. Tobias Katz spricht über aufkommende Diagnosestandards in der Nutzfahrzeugindustrie und wie man diese für die Erweiterung von Connectivity und Digitalisierung nutzen kann. Die Universität Tübingen testet AI, Sensoren & V2X im Zusammenhang mit dem autonomen Arbeiten von Off-Highway-Maschinen.

Mehr Informationen zur Veranstaltung