15.10.2020

Neu bei Liebherr: Electronic Manufacturing Services Neues Service-Angebot

Die Komponentensparte von Liebherr wächst und erweitert am Standort Lindau ihr Dienstleistungsportfolio. Neben umfangreichen Dienstleistungen rund um das Test- Center für Elektronik, bietet Liebherr nun auch Electronic Manufacturing Services (EMS).

Electronic Manufacturing Services im Liebherr-Kompetenzzentrum für Elektronik in Lindau. (© Liebherr)

Die Liebherr-Elektronik GmbH in Lindau ist das Kompetenzzentrum für Elektronik der Komponentensparte von Liebherr. Durch neue Investitionen am Standort Lindau und stetige Technologieentwicklung wachsen auch die Kompetenzen vor Ort. Das Ergebnis ist die erweiterte Dienstleistung Electronic Manufacturing Services. Neben der Bestückung und Beschichtung von Leiterplatten umfassen diese auch die Gerätemontage sowie Erarbeitung komplexer Testkonzepte. Die Entwicklungsleistungen im Bereich Elektronik sowie ergänzende Dienstleistungen nach der Produktion runden die Kompetenz in Lindau ab. Die Ausstattung des Standortes ist auf kleine sowie mittlere Losgrößen optimiert und erlaubt dabei hohe Flexibilität bei niedrigen Kosten, von Einzelexemplaren bis zu fünfstelligen Jahresstückzahlen.

Das integrierte Qualitätsmanagement nach EN 9100 sowie die hohe Testtiefe sichert die Langlebigkeit der Elektronik im Feld.

Kurze Wege: Das hauseigene Test-Center ermöglicht neben einem umfangreichen Testangebot auch die Qualifikation elektronischer Komponenten vor Ort. (© Liebherr)

An Land, in der Luft, auf See: breites Elektronik-Know-how

Seit mehr als 40 Jahren bewähren sich die Elektronikkomponenten von Liebherr täglich weltweit in den unterschiedlichsten Branchen, wie der Luftfahrt, der Baubranche oder der Miningindustrie. Die langjährige, branchenübergreifende Erfahrung unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen fließt in die Elektronik-Fertigungsprozesse ein und gewährleistet eine hohe Qualität bei der Bauteilbestückung und Montage. Zu den größten Vorteilen einer solchen Rund-um-Leistung gehören auch kurze Wege bei Liebherr. Neben der Entwicklung und Fertigung bietet die Sparte auch Bauteilmanagement, Langzeitlagerung sowie Reparaturservices. Das bedeutet volle Unterstützung über den gesamten Produktlebenszyklus. Dank des hauseigenen Test-Centers kann auch die Qualifikation und Verifikation von Elektronikkomponenten im Haus erfolgen – auch nach Luftfahrtstandards.

