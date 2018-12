Merken Gemerkt

04.12.2018

Netzwerktreffen von Startup Autobahn bei Webasto Veranstaltung

Rund 300 Technologiebegeisterte aus deutschen Industrieunternehmen, der internationalen Start-up-Szene und Hochschulen haben sich am 29. November am Webasto Standort in Gilching über Produkt- und Prozessinnovationen für die Automobilbranche informiert und ausgetauscht. Im Fokus standen Entwicklungen aus den Bereichen Mechatronik und Elektromobilität.

Rund 300 Teilnehmer beim Netzwerktreffen von Startup Autobahn bei Webasto © Webasto

Initiator war die Innovationsplattform Startup Autobahn, der deutsche Ableger des US-amerikanischen Plug and Play Tech Center, zu deren Partnern Webasto zählt. Mechatronik und Elektromobilität spielen für die strategische Entwicklung von Webasto eine wichtige Rolle.

Pilotprojekte mit Start-ups bei Webasto

Bei der Veranstaltung präsentierten Start-ups unter anderem aus den USA, Kanada und Großbritannien ihre Technologien. Außerdem stellten Gründer, die bereits mit Webasto zusammenarbeiten, gemeinsame Pilotprojekte vor:

Webasto Projekt mit Arkite: Mit dem Prozesstool des Start-ups Arkite aus dem belgischen Genk werden Mitarbeiter in der Produktion durch Fertigungshinweise in Echtzeit unterstützt. Dadurch lassen sich Fehler reduzieren, Materialausschuss minimieren und Einarbeitungszeiten verkürzen.

Webasto Projekt mit Codepan: Das Start-up Codepan aus Berlin bietet mit seiner „Anomaly Detection Platform“ die Möglichkeit, Unregelmäßigkeiten in Langzeittests oder im Herstellungsprozess zu identifizieren. Die selbstlernende Diagnosesoftware basiert auf künstlicher Intelligenz.

Webasto Projekt mit Franka Emika/ Voith Robotics: In welchen Phasen der Produktentwicklung und Fertigung von Cabriodächern sich der Einsatz eines Leichtbau-Roboters lohnt, der direkt mit dem Menschen zusammenarbeitet, erprobt der Automobilzulieferer mit dem Münchner Roboterhersteller Franka Emika.

Webasto Projekt mit ProcessGold: Das IT-Start-up ProcessGold aus Eindhoven/Niederlande und Frankfurt/Main hat eine eine Process Mining Software entwickelt, mit der alle Arten von Prozessen visualisiert und optimiert werden können. Ein auf die Abläufe und Anforderungen von Webasto angepasstes Programm zeigt Optimierungspotenziale im Einkauf auf.

Webasto Projekt mit Woodoo: Ein innovatives, hybrides Holzmaterial ist der Werkstoff des Start-ups Woodoo aus Paris. Im Projekt mit Webasto wird untersucht, wie der recyclingfähige Rohstoff in Dachsysteme integriert werden kann, um den Fahrzeuginnenraum individueller zu gestalten.

