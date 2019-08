Merken Gemerkt

19.08.2019

NetModule gewinnt Red Dot Award für Automotive IoT-Plattform Auszeichnung

Die Connectivity Plattform NG800 von NetModule ermöglicht die digitale Kommunikation über verschiedene Funktechnologien ins Internet. Die Jury des Red Dot Awards prämierte das IoT-Gateway jetzt mit dem Red Dot Award der Kategorie Product Design 2019 für Design und Konstruktion.

Die Red Dot Jury zeigte sich laut NetModule beeindruckt von der ausgezeichneten Designqualität der NG800 Automotive IoT Plattform von NetModule, das ein Fahrzeug mit einem Funk-Netzwerk verbindet. Sie ermöglicht die Kommunikation zwischen On-Board Fahrzeugausstattung und Cloud-Anwendungen.

© NetModule

Die Rippen des multifunktionellen IoT-Gateways sind das wichtigste Gestaltungselement. Mit diesen Verstärkungen kann der notwendige Anpressdruck der Dichtung zwischen Gehäusedeckel und -boden unter Verwendung von sechs Schrauben erzeugt werden. Dadurch lassen sich, je nach Art der Dichtung, Geräteschutzarten zwischen IP54 und IP65 realisieren. Die NG800 Automotive IoT Plattform hält Einzug in die Ausstellung „Design on Stage“ im Red Dot Design Museum Essen, die sämtliche prämierte Produkte präsentiert. Zudem wurde die NG800 in das Red Dot Design Yearbook, online und in die Red Dot Design App übernommen.

Über den Red Dot Award

Designwettbewerbe der Welt. Das Qualitätssiegel wird jährlich in 48 Kategorien verliehen, es gilt in der Industrie als Auszeichnung für gute und innovative Gestaltung eines Produkts. 2019 reichten Designer und Unternehmen aus 55 Ländern mehr als 5500 Produkte zum Wettbewerb ein. Ein Gremium aus Experten unterschiedlicher Fachbereiche prüft diese eingehend nach Kriterien wie u.a. formale Qualität, Innovationsgrad, Funktionalität, Produktperipherie und ökologische Verträglichkeit.

