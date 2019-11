Merken Gemerkt

Merken

29.11.2019

Nässesensor überwacht die Fahrbahnoberfläche Serienreife

Gemeinsam mit Porsche hat HELLA die Funktion der „Nässedetektion“ in Serie gebracht und unterstützt damit die Funktion „Porsche WET-Mode“. Damit lassen sich Nässe auf der Fahrbahnoberfläche erkennen und die Fahrsysteme vorbeugend auf ein stabileres Fahrverhalten regeln.

© Hella

Im neuen Porsche 911 ist zur Nässedetektion ein Structural Health and Knock Emission (SHAKE)-Sensor von HELLA in den vorderen Radhausschalen integriert. Der SHAKE-Sensor erkennt den Fahrbahnzustand und detektiert den Wasserfilm an der Fahrbahnoberfläche.

Fahrbahnnässe wird von Autofahrern häufig unterschätzt. Viele Unfälle entstehen, wenn die Reifen durch große Nässe den Kontakt zur Fahrbahn und somit ihre Traktion verlieren. Im Bereich Fahrerassistenzsysteme hat HELLA daher die sogenannte SHAKE-Technologie weiterentwickelt. Diese ergänzt bestehende Assistenz- und Sicherheitssysteme, da sie dem Fahrzeug ermöglicht, seine Umgebung nicht nur zu „sehen“ (beispielsweise über Radar- und Kamerasysteme), sondern auch zu „fühlen“ und deckt somit den unsichtbaren Bereich zwischen allen Fahrerassistenzsystemen in unmittelbarer Umgebung des Fahrzeugs ab.

Über ein piezoelektrisches Element detektiert der SHAKE-Sensor so etwa Vibrationen und Luftschall von aufgewirbelten Wassertropfen und ermittelt daraus den Nässegrad zwischen Reifen und Straße.

Erkennt das System des neuen Porsche 911 eine nasse Fahrbahn, wird das Ansprechverhalten von Porsche Stability Management (PSM) und Porsche Traction Management (PTM) vorkonditioniert. Zudem erhält der Fahrer eine Warnung und die Empfehlung, in den WET-Mode zu wechseln. Dann passen sich verschiedene Systeme, wie etwa das Ansprechverhalten des Antriebs an, um eine größtmögliche Fahrstabilität zu gewährleisten.

weitere Information