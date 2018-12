Merken Gemerkt

03.12.2018

Nachhaltigkeitsbeirat von Volkswagen unterstützt Open Source Lab Initiativprojekt

Das „Open Source Lab for Sustainable Mobility“ hat im November 2018 gestern in Berlin den Dialog als Plattform für nachhaltige Mobilität begonnen. Es wird vom Volkswagen Nachhaltigkeitsbeirat finanziert, ist unabhängig in seiner Forschungsagenda und verpflichtet, alle gewonnenen Forschungsergebnisse und sonstigen Erkenntnisse zu veröffentlichen.

© Volkswagen

Das Open Source Lab basiert auf einem kooperativen, netzgestützten Ansatz. Ziel ist, interdisziplinäre Forschung und einen Dialog über nachhaltige Mobilität zu ermöglichen. Dazu werden die Öffentlichkeit und verschiedene Interessengruppen einbezogen. Die Arbeit umfasst auch Themen wie Governance, Stadtplanung oder soziale Gerechtigkeit.

Das Open Source Lab for Sustainable Mobility wird vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI GmbH) realisiert und befindet sich auf dem EUREF Campus im Zentrum von Berlin.

