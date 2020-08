Merken Gemerkt

10.08.2020

Mooser: Zertifizierung für EMV-Labormessungen abgeschlossen Prüfverfahren

Die Mooser EMC Technik GmbH in Ludwigsburg und das Schwesterunternehmen Jakob Mooser GmbH in Egling bei München haben beide die Umstellung auf die aktuelle DIN EN ISO/IEC 17025:2018 mit der Bestnote „Null Abweichungen“ abgeschlossen.

Diese Norm legt die allgemeinen Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien fest. Mit dieser Akkreditierung haben beide Unternehmen den Nachweis erbracht, in ihren Laboren gleichbleibend verlässliche und vertrauenswürdige EMV-Labormessungen sowie Ergebnisse nach den neuesten und höchsten Anforderungen zu erbringen.

Modellvielfalt bei Elektrofahrzeugen wächst

Die Modellvielfalt bei Elektrofahrzeugen wächst stetig, zahlreiche Fördermöglichkeiten für den Fahrzeugkauf und Infrastrukturmaßnahmen bringen die Elektromobilität voran. Für die Fahrzeugentwickler bedeutet dies, dass Fragen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) immer breiteren Raum im Entwicklungsprozess einnehmen.

Auch die Mess- und Prüfverfahren in dieser eCHAMBER sind nach der neuesten Fassung der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert (© Mooser)

Die Mooser EMC Technik GmbH in Ludwigsburg hat diesen Trend bereits früh aufgegriffen und ist heute ein anerkannter Dienstleister für EMV-Messungen bei OEMs wie Fiat Chrysler, Ford, GM, Jaguar Land Rover und Harley-Davidson und ist Preferred Supplier der Bosch Group und wird vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) als Technischer Dienst benannt. Neues Highlight sind vier Messkabinen für die EMV-Analyse von leistungsstarken Hochvolt-Elektroantrieben und elektrisch angetriebenen Nebenaggregate. Mit einer Antriebs- und Bremsleistung von bis zu 250 Kilowatt, Spannungen von maximal 1 000 Volt und Stromstärken von bis zu 500 Ampere eignen sich diese eCHAMBER für EMV-Tests an leistungsstarken E-Motoren, genauso wie für Inverter, Getriebe, Hybridgetriebe, Kupplungen, Abtriebswellen und Achsen.

eCHAMBER nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert

Selbstverständlich sind diese eCHAMBER und die anderen modernen Testeinrichtungen von Mooser nach der DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. Bei dieser freiwilligen Norm geht es vor allem um die effektive und verlässliche Einbindung und Einhaltung des Qualitätsmanagementsystems im Labor. Das bedeutet im Detail die Qualifizierung der verwendeten Geräte und die Validierung der durchgeführten Methoden bezüglich ihrer Genauigkeit, Robustheit und Reproduzierbarkeit. Voraussetzung zur fachgerechten Durchführung der Tests ist die optimale Schulung und hohe Kompetenz der etwa 50 Mitarbeiter von Mooser.

Die im März 2018 herausgegebene Neufassung DIN EN ISO/IEC 17025:2018 weist zahlreiche Änderungen auf: etwa in der Struktur, der neuen Prozessorientierung, der Behandlung von Chancen und Risiken und insgesamt im viel deutlicheren Bezug zur jüngst revidierten Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001. Mooser hat seine beiden Labore in Ludwigsburg und Egling daraufhin umgehend auf die Inhalte und Anforderungen der neuen Norm umgestellt. Eine große Unterstützung war in diesem Prozess Susanne Kolb und ihre Laborberatungsfirma „LaborConsultingGenius GmbH“. Durch ihre große Erfahrung in der Laborberatung wurden die Prozesse normkonform umgestellt und die anschließende Akkreditierung der beiden Labore nach der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) wurde mit der Bestnote „Null Abweichungen“ in der System- und Fachbegutachtung abgeschlossen. Damit ist gewährleistet, dass Mooser weiterhin für alle Messungen rund um das Thema EMV Laborergebnisse technisch kompetent ermittelt und somit deren internationale Akzeptanz sicherstellt. Das betrifft beispielsweise Batterie-Restwechselspannungen, die Schirmdämpfung von Werkstoffen und Bauteilen, die Ermittlung von Störsicherheits-Abständen zwischen zwei EMV-kritischen elektrischen Komponenten oder die Analyse von medizinisch relevanten Magnetfeldern.