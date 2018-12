Merken Gemerkt

20.12.2018

Mobilitätsangebot Care by Volvo gewinnt Pionier-Award Auszeichnung

Für sein Mobilitätskonzept Care by Volvo erhält der schwedische Automobilhersteller Volvo den Pionier-Award 2018. Der im Rahmen der „Connected Car Awards“ vergebene Sonderpreis der Redaktionen „Auto Bild“ und „Computer Bild“ würdigt die Vorreiterrolle dieses Angebots, mit dem alle Volvo Modelle der neuen Generation zum Festpreis abonniert werden können. Das Flatrate-Paket deckt nahezu alle Kosten rund um den Fahrzeugbesitz und -unterhalt ab – nur das Tanken kostet noch extra.

Mit den „Connected Car Awards“ küren die Branchenzeitschriften seit 2013 die digitalen Trendsetter des Jahres. Rund 24.000 Leser haben in diesem Jahr ihre Favoriten in neun Kategorien gekürt. Daneben ehren die Experten von „Auto Bild“ und „Computer Bild“ besonders zukunftsweisende Innovationen mit dem Pionier-Award.

Der diesjährige Sonderpreis der Redaktionen geht an Care by Volvo. „Das Alles-inklusive-Mobilitätskonzept von Volvo definiert Carsharing neu. Mit Care by Volvo besitzen Kunden ihr Auto nur über einen bestimmten Zeitabschnitt, es ist wie ein Handyvertrag. Ein Volvo XC40 wird online auf Zeit gebucht, Anmeldung, Versicherung, Wartung inklusive. Zum Service wird das Fahrzeug von zu Hause abgeholt“, heißt es in der Urteilsbegründung.

Die Monatsrate des Mobilitätskonzepts enthält alle Kosten (außer Tankkosten), die normalerweise bei Erwerb und Unterhalt eines Fahrzeugs anfallen. Hierzu zählen unter anderem Kfz-Steuer und -Versicherung sowie Wartungen und Reparaturen. Zudem übernimmt Volvo bei Werkstattterminen das Abholen und Zurückbringen des Fahrzeugs sowie den saisonalen Reifenwechsel inklusive Einlagerung. Die Vertragslaufzeit ist ebenso beliebig wählbar wie das Modell: Innerhalb der ersten 24 Monate kann der Kunde jederzeit gegen eine Gebühr das Fahrzeug wechseln oder den Vertrag beenden, danach werden diese Optionen kostenlos angeboten.

Thomas Bauch, Geschäftsführer von Volvo Car Germany (links), nimmt die Auszeichnung entgegen von Tomas Hirschberger, Stellvertretender Chefredakteur AUTO BILD. © Volvo

