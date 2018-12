Merken Gemerkt

04.12.2018

MOBILE MACHINES 2019: Erste Vortragsübersicht online

Bereits zum sechsten Mal findet am 14. und 15. Mai 2019 in Leinfelden-Echterdingen die Fachtagung ›MOBILE MACHINES – Sicherheit und Fahrerassistenz in Off-Highway Fahrzeugen‹ statt. Im Fokus stehen Fragen rund um die zunehmende Automatisierung sowie die damit verbundenen Herausforderungen bei Land-, Bau-, Förder- und Kommunalmaschinen.

Die Fachtagung MOBILE MACHINES bietet Entwicklern, Safety-Experten und Anwendern auch 2019 wieder eine Plattform für den fundierten Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen. Aktuelle Entwicklungen und Lösungen werden in Form von Fachbeiträgen und Best-Practice-Beispielen vorgestellt und diskutiert.

Die Themenschwerpunkte sind:

Assistenzsysteme

Safety & Security

Manipulationssicherheit

Prozessdatenmangement

Besonderes Highlight ist eine Besichtigung bei Putzmeister Concrete Pumps GmbH in Aichtal.



Abgerundet wird die Tagung durch eine Abendveranstaltung in entspannter Atmosphäre, die viel Raum für vertiefende Gespräche und Networking bietet.



Erste Vortragsübersicht

Sicherheit in Arbeitsmaschinen (Safety)

Sicherheit in Arbeitsmaschen – Vorgehen bei Putzmeister

Jan-Martin Veit, Abteilungsleiter Control Systems, Putzmeister Engineering GmbH, Aichtal



Gegenüberstellung IEC 62061 / ISO 26262 Ed. 2

Manfred Reisner, Maurice Neufeld, AVQ GmbH, Planegg



Intelligente Assistenzsysteme für Gelände- und Objekterkennung

Kevin Hirsch, Uwe Westermeier, ITK Engineering GmbH

Effiziente Gestaltung des Produktlebenszyklus sicherer mobiler Maschinen

Alexander Holler; INTER CONTROL Hermann Köhler Elektrik GmbH & Co. KG

Fahrerassistenz/ Maschinen- und Nutzungsassistenz I

Fahrerassistenz, Teleoperation, Autonomer Bereich - Technische Lösungen als Antwort auf zukünftige Markt-Anforderungen

Dr. Manuel Bös, Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH

Bagger rammt Traktor? - Wie mobile Arbeitsmaschinen von intelligenter 3D- Snapshot Technologie profitieren können

Dr. Fabian Zimmer, 3D Compact Systems, SICK AG, Waldkirch

Objektdetektion für autonome Arbeitsmaschinen

Daniel Pohl, Softwareentwickler Plattformen & Software, Sensor-Technik Wiedemann

Sicherheit, Fahrerassistenz und Autonomer Betrieb von gummibereiften Zügen

Dipl. Ing. Christoph Mueller, PhD, CEO, MobileTronics GmbH, Ladbergen

Exkurs

Robotertechnologie für Bau- und Landmaschinen

Dr. Stefan Stiene, Leiter, DFKI Competence Center Smart Agriculture Technologies, Osnabrück

Fahrerassistenz/ Maschinen- und Nutzungsassistenz II

Praktische Umsetzung von Kollisions- und Umfelderkennung (Arbeitstitel)

Roland Skrypzak, SyWaTeC Logistic GmbH/ Visy Visual Systems GmbH, Dieburg



ValidierungsWerkzeugkette für Sensoren – Fahrerassistenzsysteme

Alexander Noack; b-plus GmbH



Datenmanagement / Manipulationssicherheit (Security)

Einführung von Product Security in zwei Stufen - Realisierung durch zwei aufeinander aufbauende Projekte

Andreas Volbracht, Lars Wältermann, CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH, Harsewinkel

Vulnerability Tree Analysis vs. Fault Tree Analysis – Combined Security\Safety Analysis

Esam Mamdouh, eJAD