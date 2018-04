Merken Gemerkt

20.04.2018

MOBILE MACHINES 2019: Call for Papers gestartet!

Unter dem Motto „Sicherheit und Fahrerassistenz in Off-Highway Fahrzeugen“ findet im Mai 2019 die sechste Fachtagung MOBILE MACHINES statt. Werden Sie Teil der Community und gestalten Sie die Veranstaltung als Referent aktiv mit. Wir freuen uns auf Ihren Vortragsvorschlag bis zum 14. September 2018.

Am 7. und 8. Mai 2019 veranstaltet HANSER Tagungen und Messen in Kooperation mit der Fachzeitschrift HANSER automotive und MOBIMA - Teilinstitut Mobile Arbeitsmaschinen des KIT die Fachtagung MOBILE MACHINES in Leinfelden-Echterdingen.

Die Veranstaltung bietet Entwicklern, Safety-Experten und Anwendern eine Plattform für den Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen zu aktuellen Entwicklungen und Lösungen.

Sind Sie interessiert, auf der Fachtagung einen Vortrag zu halten? Dann reichen Sie bis zum 14. September 2018 Ihr Abstract ein.



Gesucht werden Vorträge zu folgenden Themenschwerpunkten:

Assistenzsysteme

Safety & Security

Manipulationssicherheit

Prozessdatenmangement

Ausführliche Informationen zum Einreichungsverfahren sowie zur Fachtagung finden Sie unter www.hanser-tagungen.de/mobilemachines

Wir freuen uns auf Ihre Vortagsvorschläge und Ideen!