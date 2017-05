Merken Gemerkt

29.05.2017

Mobile Machines 2017 mit Besucher- und Ausstellerrekord

Am 16. und 17. Mai 2017 fand zum fünften Mal die Fachtagung Mobile Machines – Sicherheit und Fahrerassistenz in Off-Highway Fahrzeugen in Karlsruhe statt.

120 Teilnehmer aus Industrie und Forschung diskutierten Herausforderungen und Lösungsansätze für Systeme der Fahrerassistenz und Automatisierung bis hin zum autonomen Fahrzeug.

Blick in den Vortragssaal bei der Mobile Machines 2017 (© Hanser Verlag)

Sichere Systeme im Rahmen der Safety und Security, die Anforderungen an die Fahrzeuge sowie das Datenmanagement waren Inhalte der Fachvorträge mit Best Practice Beispielen u.a. von AVQ, Bosch, HAKO, Liebherr, Topcon und Zoomlion CIFA.

Einen Blick über den Tellerrand hinaus wagten die Fachvorträge zu den Themen akustische Interaktion mit Fahrzeugen und Totalüberwachung durch Datenströme im Fahrzeug. Ergänzend zu den Diskussionen im Anschluss an die Vorträge stand in den Pausen und beim Get-together der Erfahrungsaustausch bei den Teilnehmern im Vordergrund.

Komplettiert wurde die Veranstaltung durch eine begleitende Fachausstellung, in der 17 Firmen ihre Lösungsansätze und Angebote präsentierten (namentlich: AbsInt, B&R, ELGO, embeX, GEMAC, GIGATRONIK, Hottinger Baldwin Messtechnik, Hydac, ifm, INTER CONTROL, optiMEAS, Sensor-Technik Wiedemann, SIKO, Sontheim Industrie Elektronik, Tritem Microsystems, Hans Turck, Wölfle).

Am Nachmittag des zweiten Tages erhielten die Teilnehmer exklusiv einen Blick in das Werk der Joseph Vögele AG, die innerhalb der Wirtgen Group der Spezialist für Straßenfertiger und globaler Marktführer ist.

Der Tagungsleiter Prof. Marcus Geimer (Teilinstitut Mobile Arbeitsmaschinen, Karlsruher Institut für Technologie KIT) zieht ebenfalls ein positives Fazit: „Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder die Teilnehmerzahl steigern konnten. Wir haben etwa 15 % mehr Teilnehmer, was meiner Beobachtung nach gegen den Trend ist. Daher freue ich mich, dass wir mit den Themen Sicherheit und Fahrerassistenz - also Safety, Security und autonome Fahrzeuge - doch hier bei den Teilnehmern auf so ein großes Interesse gestoßen sind.“