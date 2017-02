Merken Gemerkt

02.02.2017

MOBILE MACHINES 2017 Fachtagung zur Sicherheit und Fahrerassistenz in Off-Highway Fahrzeugen

© ifm electronic gmbh

Bereits zum fünften Mal findet am 16. und 17. Mai 2017 in Karlsruhe die Fachtagung ›MOBILE MACHINES 2017 – Sicherheit und Fahrerassistenz in Off-Highway Fahrzeugen‹ statt. Im Fokus stehen Fragen rund um die zunehmende Automatisierung sowie die damit verbundenen Herausforderungen bei Land-, Bau-, Förder- und Kommunalmaschinen.

Die Veranstaltung bietet Entwickler, Safety-Experten und Anwender eine Plattform für den Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen. Aktuelle Entwicklungen und Lösungen werden in Form von Fachbeiträgen und Best-Practice-Beispielen vorgestellt und diskutiert. Die Themenschwerpunkte sind:

Sicherheit in Off-Highway Fahrzeugen (Safety)

Fahrerassistenz / Maschinenautomatisierung

Datenmanagement / Manipulationssicherheit (Security)

Als Vortragende mit dabei sind unter anderem Experten von AVQ GmbH, Bosch Engineering GmbH, GIGATRONIK Technologies GmbH, Hako GmbH, Liebherr-Werk Biberach GmbH, Topcon Deutschland Positioning GmbH, T-Systems GmbH und Zoomlion CIFA Deutschland GmbH.

Besonderes Highlight ist eine Besichtigung bei der Joseph Vögele AG. Die Teilnehmer erhalten exklusiv einen Blick in das Werk des Spezialisten für Straßenfertiger.

Abgerundet wird die Tagung durch eine Abendveranstaltung in entspannter Atmosphäre, die viel Raum für vertiefende Gespräche und Networking bietet.

Bis zum 31. März 2017 ist eine Anmeldung noch zu Frühbucherkonditionen möglich.

Die Programmübersicht sowie weiterführende Informationen finden Sie unter: www.hanser-tagungen.de/mobilemachines