07.11.2019

Mobica eröffnet Niederlassung in München Büroeröffnung

Das Softwareservice-Unternehmen Mobica hat eine deutsche Niederlassung in München gegründet. Das Büro soll sich überwiegend um die Kundenbasis im Automotive-Sektor kümmern und ergänzt die bestehenden Niederlassungen in Großbritannien, den USA und Polen.

© Mobica

Das Führungsteam, das sich um Hersteller und Tier1-Zulieferer kümmert, besteht aus Stefan Marxreiter, Chief Operations Officer und Wolfram Ries, Vice President Vertrieb Automotive – beide vorher für Luxoft tätig. Weitere Einstellungen sind geplant.

Das Unternehmen bietet kundenspezifische Software-Engineering-Dienstleistungen von Konzeption über Entwicklung bis zu Test und Integration als Software auf Rechnern, Chips oder in der Cloud an. Die Entwicklerteams arbeiten gemeinsam mit den Kunden an Entwurf, Entwicklung und Test robuster, schlüsselfertiger Softwaresysteme.

