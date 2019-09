Merken Gemerkt

03.09.2019

Mitsubishi Electric gründet Geschäftsbereich Positionierung Firmennews

Mitsubishi Electric Europe hat den Geschäftsbereich „High Precision Positioning Systems“ mit Sitz in der deutschen Niederlassung in Ratingen gegründet. Zur Einführung von autonomen Fahren und sicherer Fahrunterstützung werden das Mobile Mapping System (MMS) und der zentimetergenaue Positionierungsempfänger AQLOC für Anwendungen in Straßen- und Nutzfahrzeugen angeboten.

© Mitsubishi Electric Europe

AQLOC wird mit GNSS-Diensten sowie Services zur Erweiterung von Positionierungsdaten von Sapcorda, einem Gemeinschaftsunternehmen von Mitsubishi Electric, Bosch, Geo++ und u-blox, kompatibel sein. MMS verwendet auf dem Fahrzeug montierte GNSS-Antennen, Laserscanner und Kameras, um 3D-Positionierungsdaten für Straßen zu erfassen und erstellt 3D-Karten, die zur Unterstützung des autonomen Fahrens benötigt werden.

Mitsubishi Electric Corporation bietet seine mobilen Karten- und Positionierungssysteme in Europa, Nordamerika, Asien und Ozeanien an. MMS und AQLOC werden von der japanischen Muttergesellschaft Mitsubishi Electric Corporation hergestellt.

