15.06.2020

Mit AUTOSAR zum ganzheitlichen Fahrzeugschutz Webinar am 17. und am 27. Juni von Escrypt

Dr. Michael Peter Schneider, Project Manager AUTOSAR Security bei Ecrypt, gibt einen Überblick über die Security-Mechanismen, die in den neuesten AUTOSAR-Releases enthalten sind.

Die Fahrzeugentwicklung - und insbesondere die Entwicklung von Steuergeräten - hat in den letzten Jahren enorme Veränderungen erfahren, insbesondere im Hinblick auf aufkommende Mobilitätsthemen. In diesem Zusammenhang hat AUTOSAR auch sein Sicherheitsportfolio um immer mehr Komponenten erweitert. Die Absicherung eines Steuergeräts und eines Gesamtfahrzeugs erfordert jedoch einen ganzheitlichen Ansatz. Daher ist eine korrekte Konfiguration der AUTOSAR-Sicherheitsmodule zwingend erforderlich, jedoch sind auch zusätzliche Technologien für ein sicheres Fahrzeug unerlässlich.

© Escypt

Das Live-Webinar vermittelt einen Überblick über die Security-Mechanismen, die in den neuesten AUTOSAR-Releases enthalten sind. Unsere Experten zeigen am Beispiel der Sicheren Bordnetzkommunikation (Secure Onboard Communication, SecOC), wie die AUTOSAR-Security-Bausteine in den Software Engineering Prozess (SEP) integriert werden sollten. Darüber hinaus wird thematisiert, welche Maßnahmen jenseits der AUTOSAR-Spezifikationen vonnöten sind, um das Fahrzeugnetzwerk ganzheitlich abzusichern. Abschließend wird es noch einen Einblick in die aktuellen Tätigkeiten des AUTOSAR-Konsortiums geben, wo momentan Teile eines verteilten Intrusion Detection Systems standardisiert werden.

Webinar „Mit AUTOSAR zum ganzheitlichen Fahrzeugschutz“

Termin: 17. Juni, 16.00 Uhr (MESZ) oder 24. Juni, 09.00 Uhr (MESZ)

Referent: Dr. Michael Peter Schneider, Project Manager AUTOSAR Security

Dauer: 1 Stunde

Sprache: Englisch

Weitere Informationen und Link zur Anmeldung