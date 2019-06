Merken Gemerkt

Merken

14.06.2019

MIPI Alliance setzt auf Technologie von Valens Standardisierung

Die Automotive-Technologie von Valens wurde von der MIPI Alliance als Basis ihres physikalischen Layer-Standards MIPI A-PHY für automotive Anwendungen ausgewählt. Damit wird eine asymmetrische Bitübertragungsschicht für den Automobilmarkt definiert, um Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Kameras, Displays und Sensoren über native MIPI CSI-2- und DSI/DSI-2-Schnittstellen für das autonome Fahren sowie weitere Anwendungsfälle bereitzustellen.

© Valens

Die Technologie von Valens erfüllt die erforderliche elektromagnetische Widerstandsfähigkeit sowie weitere Leistungsanforderungen für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung in hochgradig störungsbelasteten Betriebsumgebungen, wie dem Automobil. Valens bietet nach eigenen Angaben eine zuverlässige Lösung zur Unterstützung hoher Datenraten in autonomen und vernetzten Fahrzeugen unter Verwendung bestehender Kabel und Steckverbinder.

Die Entscheidung der MIPI für die Automotive-Technologie von Valens folgte einem Evaluierungsprozess, in dessen Verlauf unterschiedliche Konzepte getestet und analysiert wurden. Die Lösung von Valens erwies sich als am besten geeignet, den Bedarf an fahrzeuginternen Hochgeschwindigkeits-Videoverbindungen zu decken sowie die durch den MIPI A-PHY-Standard definierten unterschiedlichen Datenraten zu gewährleisten.

Die Norm

Für die Norm wurden zwei Hauptprofile skizziert: Profil 1 zur Unterstützung niedriger Datenraten und Profil 2 zur Unterstützung aller Datenraten von 2 bis zu 48 GBit/s und höher (z.B. 100 GBit/s). Wie durch die MIPI Alliance bekanntgegeben, basiert Profil 2 auf der technologisch-physikalischen Lösungsebene von Valens mit ihrem Retransmission Scheme (RTS)-Konzept, die eine schmalbandige Störungsunterdrückung (Narrowband Interference Cancellation - NBIC) ermöglicht.

Die finale Spezifikation wird voraussichtlich Ende 2019 abgeschlossen sein. MIPI A-PHY wird somit zum ersten Standard für die asymmetrische Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung im Markt.

weitere Informationen