01.06.2020

MicroConsult: Präsenz-Trainings finden wieder statt Weiterbildung

Ab dem 11. Mai dürfen laut der 4. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung Weiterbildungen unter bestimmten Auflagen wieder in Präsenz stattfinden. Damit steht einem Seminar vor Ort bei MicroConsult nichts mehr im Weg.

In den nächsten Wochen wird die MicroConsult Microelectronics Consulting & Training GmbH die Zahl der Präsenzveranstaltungen wieder ausbauen, um zügig erste Schritte in Richtung Zukunft nach Corona zu gehen.

Im Umgang mit dem Corona-Virus hat für MicroConsult weiterhin die Gesundheit und die Sicherheit aller Trainer und Teilnehmenden an unseren Weiterbildungsangeboten oberste Priorität: “Wir haben uns gut vorbereitet und bereits alle notwendigen Maßnahmen in unseren Räumlichkeiten getroffen, um alle bestmöglich zu schützen. Wir freuen sehr uns darauf, Sie bald wieder bei uns zu begrüßen”, so Gründer und Geschäftsführer Ingo Pohle.

Zu den Maßnahmen gehören:

Kleingruppen

Großzügige Bestuhlung mit Sicherheitsabstand zwischen den Teilnehmenden

Regelmäßiges Lüften der Räume

Regelmäßiges Desinfizieren von Türklinken, Tischen, Oberflächen, Toiletten etc.

Regelmäßiges Desinfizieren der Seminarmaterialien

Getaktete Pausenzeiten

Maskenpflicht für die Teilnehmenden

© MicroConsult

So können Teilnehmer mithelfen:

Bitte bringen Sie eine Mundschutzmaske mit.

Bei Bedarf stellen wir einen Einmalmundschutz zur Verfügung.

Hände regelmäßig gründlich (min. 20-30 Sek.) mit Seife waschen, sorgfältig abtrocknen (Einmalhandtuch) und desinfizieren

Hust- und Niesetikette beachten

Kein Händeschütteln oder Umarmungen

Nicht ins Gesicht fassen

Wenn möglich, Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln vermeiden

Alternativ bietet MicroConsult weiterhin zahlreiche Live-Online-Trainings an.

Informieren Sie sich hier über alle Trainings und Termine.