07.09.2018

Messtechnikspezialist Kistler kauft chinesischen Sondermaschinenbauer Akquisition

Die Kistler Gruppe hat den chinesischen Sondermaschinenbauer LIK erworben. Zukünftig wird das Portfolio von Kistler auch automatisierte Montagelinien umfassen. Damit beschäftigt die Kistler Gruppe aktuell mehr als 2000 Mitarbeiter erweitert sein Angebot um den Bau automatisierter Fertigungslinien - insbesondere für den Sektor Elektrofahrzeuge.

Hochautomatisierte, schlüsselfertige Produktionslinie © Kistler Gruppe

Mit der 2010 in Shanghai gegründeten LIK Mechanical and Electrical Technology erwirbt Kistler erstmals ein Unternehmen in Fernost und erweitert seine industrielle Kompetenz um den Bau automatisierter Fertigungslinien, insbesondere für den Sektor Elektrofahrzeuge.

LIK beliefert Kunden mit hochautomatisierten Montagelinien für Fahrzeugkomponenten wie Sitze, Brems- und Sicherheitssysteme sowie Prüfständen für Elektromotoren. Mit der Akquisition verstärkt Kistler seine Präsenz auf dem größten Fahrzeugmarkt der Welt und wird seine Systeme für Qualitätsüberwachung und Prozessoptimierung für den chinesischen Markt künftig auch in China fertigen. Dazu gehören insbesondere elektromechanischen Fügesysteme, die Prüfstände für Elektromotoren sowie Systeme für Prozess Monitoring und Prüfautomation.

Die heutigen Standorte von LIK und Kistler China in Shanghai werden beibehalten. Die Planung eines weiteren Produktionsstandorts in China wurde bereits aufgenommen. Eine Auslagerung von Arbeitsplätzen aus anderen Produktionsstandorten der Kistler Gruppe ist nicht geplant.

