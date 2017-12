Merken Gemerkt

Merken

20.12.2017

Messring vertreibt ATD-LabTech-Produkte Vertrieb

Messring hat einen Vertrag über eine exklusive Vertriebspartnerschaft mit ATD-LabTech abgeschlossen. ATD-LabTech ist Anbieter im Bereich der Dummy-Zertifizierung und stattet Crashtestanlagen unter anderem mit Dummy-Kalibrierlaboren aus. Messring hat die Möglichkeit, die Produkte des im fränkischen Niedernberg ansässigen Unternehmens in China und Südostasien exklusiv anzubieten.

© ATD LabTech

Messring ist seit 2014 mit einer eigenen Tochtergesellschaft in Chongqing vertreten und verkaufte in den letzten beiden Jahren acht Crashtestanlagen in China. Das Messring-Team vor Ort wird sich um die Installation, den technischen Support sowie Schulungen im Bereich Zertifizierungslabor kümmern.

Dummys sind aus dem Crashtest-Bereich nicht wegzudenken. Ausgestattet mit einer Vielzahl Sensoren und Daten-Loggern, sind die anthropomorphen Versuchskörper für eine valide Auswertung von Crashs unabdingbar. Und das unabhängig davon, ob es sich um Komponententests oder Car2Car-Versuche handelt. Um hierbei jegliche Abweichungen oder Verfälschungen zu vermeiden, müssen die Dummys vor vielen Versuchen zertifiziert werden. ATD-LabTech liefert hierfür Hightech-Lösungen mit patentierten und gebrauchsmustergeschützten Technologien. Die Prüfstände verfügen über ein Steuerungs- und Datenmanagement und garantieren laut Messring eine effiziente und schnelle Zertifizierung.

zu Messring

zu ATD LabTech