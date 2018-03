Merken Gemerkt

22.03.2018

Messring liefert Testequipment für amerikanische Crashtestanlage Crashtest

Messring hat für das Crashtestzentrum von Calspan in den USA sein Schienensystem MicroTrack, das Antriebssystem sowie die Filmgrubenrahmen geliefert und installiert. Auf insgesamt 5.500 Quadratmetern Fläche hat Calspan, ein unabhängiges Prüflabor in Buffalo, New York, eine neue Crashtestanlage bestehend aus einer Crashhalle mit zwei separaten Aufprallbereichen errichtet.

Calpsan Crashtestanlage in Buffalo, New York © Messring

Beide Crashbereiche sind mit Technik von Messring ausgestattet um Fahrzeug- und Komponententests für Unternehmen aus der Automobil- und Zuliefererindustrie, Versicherungen und Behörden durchzuführen. Die Anlage ist für alle aktuellen Testkonfigurationen ausgelegt und laut Messring für eine Vielzahl zukünftiger Testszenarien gerüstet. In der jetzigen Konstellation können bis zu 500 Testversuche pro Jahr gefahren werden. Zusätzlich können auf der bereits bestehenden Außenanlage weitere Crashtests durchgeführt werden.

Unter der Anleitung von Messring wurden bei Calspan das Antriebsystem, das MicroTrack Schienensystem sowie die Filmgrubenrahmen installiert. MicroTrack hat laut Anbieter den Vorteil, dass der Führungskanal, bzw. die Schiene, schmaler ist als bei üblichen Lösungen und dadurch mehr Details bei Crashaufnahmen des Fahrzeugs von unten aus der Filmgrube sichtbar werden: ein Kriterium bei der Bewertung des Crashverhaltens von Fahrzeugen. Darüber hinaus garantiert die nahezu spielfreie Führung eine bessere Kontrolle des Versuchsfahrzeugs sowie eine höhere Präzision bei Geschwindigkeit und Trefferlage. Ein Elektromotor mit 1600 PS dient als Antrieb. Die Maximalgeschwindigkeit für Testversuche in Buffalo liegt bei 120 Stundenkilometern.

