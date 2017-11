Merken Gemerkt

10.11.2017

Messring liefert Crashtestanlage für Testbehörde in China

Wie Messring, Lieferant für Crashtestanlagen und deren Komponenten, mitteilt, erhielt das Unternehmen den Auftrag des Chongqing Vehicle Test & Research Institute (CVTRI) zum Bau einer neuen Crashtestanlage im Norden der Millionenmetropole Chongqing. Das staatliche Forschungsinstitut beherbergt das Zentrum für die nationale Bus Qualitätskontrolle sowie die nationale Motorrad Qualitätsüberwachung und -kontrolle.

Die Teststrecke bietet die Möglichkeit, PKW, LKW und vor allem Busse zu testen. Von kompletten Fahrzeugtests, über Komponententests bis hin zu Energieeinsparungs- und Emissionstest steht die Anlage in Chongqing auch als externe Testanlage zur Verfügung. Es ist bereits die achte Crashtest- oder Schlittenanlage, die Messring in den vergangenen beiden Jahren nach China verkauft hat.

Die neue Anlage der im Jahr 2003 gegründeten Test- und Forschungsbehörde CVTRI, die zwei nationale und ein regionales Testcenter in China unterhält, verfügt über eine Bahnlänge von insgesamt 270m. Davon befinden sich 170m in einer überdachten Halle und 100m im Außenbereich. In der gesamten Anlage wird das MicroTrack-Schienensystem von Messring installiert, an manchen Stellen mit zusätzlichen Schlittenschienen für Schlittentests. Ein Elektromotor dient als Antrieb für den Betrieb in beide Richtungen. Die Maximalgeschwindigkeit für Testversuche liegt bei 80 Stundenkilometern.

In der Halle ist ein fest verankerter Crashblock für Aufprallversuche mit PKW, eine rechteckige Filmgrube vor dem Crashblock sowie eine zweite, zentral platzierte Oktagon-Filmgrube mit einem Durchmesser von knapp acht Metern untergebracht. Ein weiterer Crashblock für Crashtests mit LKW und Bussen markiert das Bahnende im Außenbereich. Zwei Barrierewagen mit Kamerastativen zählen ebenfalls zu der von Messring zu liefernden Ausstattung.

