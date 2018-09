Merken Gemerkt

05.09.2018

MESSRING gründet neues Tochterunternehmen Firmengründung

MESSRING – ein Anbieter von Crashtest-Anlagen und deren Komponenten - hat das Tochterunternehmen MESSRING Active Safety gegründet. Active Safety wird die Testmöglichkeiten im Bereich der aktiven Sicherheitssysteme erweitern.

Im Auftrag eines Automobilherstellers arbeitet die MESSRING Active Safety GmbH aktuell an einer neuartigen Bewegungsmaschine (6D Target Mover), in die verschiedene bewegliche Objekte wie Fußgänger-Dummys oder nachgebildete Fahrradfahrer für Testversuche eingehängt werden können © MESSRING

Das neue Unternehmen kann auf alle Ressourcen der MESSRING -Unternehmensgruppe zurückgreifen, agiert jedoch autonom. Dr. Igor Doric ist Mitgründer und Geschäftsführer.

Doric war sechs Jahre lang wissenschaftlich-technischer Leiter von CARISSMA, dem wissenschaftlichen Leitzentrum für Fahrzeugsicherheit an der TH Ingolstadt. Im Rahmen seiner Tätigkeit in Ingolstadt arbeitete Doric bereits an TargETS, einem System zum Testen von Assistenzsystemen für den Fußgängerschutz. Dabei entwarf er unter anderem einen Fußgänger-Dummy, der die menschlichen Bewegungsabläufe so realitätsnah abbilden kann. Auch in seiner neuen Funktion bei der MESSRING Active Safety GmbH wird er weiterhin eng mit den Wissenschaftlern von CARISSMA zusammenarbeiten.

“Der Fokus unserer Entwicklungsarbeit liegt momentan auf den ungeschützten und damit verwundbaren Verkehrsteilnehmern, vor allem Fußgänger und Radfahrer,” so Doric. Hier gibt es aus seiner Sicht am meisten Bedarf an neuen Konzepten und Komponenten, um häufig auftretende kritische Verkehrssituationen in Testversuchen möglichst authentisch nachstellen zu können.

