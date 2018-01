Merken Gemerkt

22.01.2018

Messring geht Partnerschaft mit ATD-LabTech ein Firmen-News

Messring, Hersteller von Crashtestanlagen und deren Komponenten, erweitert sein Portfolio in China und Südostasien. Dazu hat das Unternehmen mitteilt einen Vertrag über eine exklusive Vertriebspartnerschaft mit ATD-LabTech abgeschlossen.

ATD LabTech Gesamtlabor: Anthropomorphic Test Device – Laboratory Technology, Service and Consulting (Copyright: ATD-LabTech)

ATD-LabTech ist ein Anbieter im Bereich der Dummy-Zertifizierung und stattet Crashtestanlagen unter anderem mit innovativen Dummy-Kalibrierlaboren aus. Dank der langfristig angelegten Kooperation hat Messring die Möglichkeit, die Produkte des im fränkischen Niedernberg ansässigen Unternehmens in China und Südostasien exklusiv anzubieten.

Messring ist seit 2014 mit einer eigenen Tochtergesellschaft in Chongqing vertreten und verkaufte in den letzten beiden Jahren acht Crashtestanlagen in China. Das Messring-Team vor Ort wird sich auch um die Installation, den technischen Support sowie Schulungen im Bereich Zertifizierungslabor kümmern. Laut Messring haben sich bereits zwei Kunden im Rahmen der neuen Kooperation für die Technologie von ATD-LabTech entschieden.

Dummys sind aus dem Crashtest-Bereich nicht wegzudenken. Ausgestattet mit einer Vielzahl sensibler Sensoren und Daten-Loggern, sind die anthropomorphen Versuchskörper für eine valide Auswertung von Crashs unabdingbar. Und das unabhängig davon, ob es sich um Komponententests oder Car2Car-Versuche handelt. Um hierbei jegliche Abweichungen oder Verfälschungen zu vermeiden, müssen die Dummys vor vielen Versuchen zertifiziert werden. ATD-LabTech liefert hierfür Hightech-Lösungen mit patentierten und gebrauchsmustergeschützten Technologien. Die kompakten Prüfstände verfügen über ein innovatives Steuerungs- und Datenmanagement-Konzept und garantieren eine effiziente und schnelle Zertifizierung.

Messring unterstreicht mit der Partnerschaft seine Kompetenz als Komplettanbieter. Der Hersteller von Crashtestanlagen und Komponenten bietet von der Messtechnik bis zum Lichtsystem schlüsselfertige Anlagen an und fungiert immer öfter auch als Systemintegrator bei komplexen Projekten.

