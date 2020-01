Merken Gemerkt

Merken

27.01.2020

MESSRING erweitert Vertriebsnetzwerk Firmennews

Der Anbieter von Crashtestanlagen MESSRING baut sein Vertriebsnetzwerk mit drei internationalen Handelsvertretern aus. In sein internationales Netzwerk nimmt das Unternehmen jetzt ISSOFT (Südkorea), MILEXIA ITALIA (Italien) und NAC Image Technology (Japan) auf.

Wolfgang Rohleder, Head of Sales (MESSRING) heißt Marzia Bonfanti (MiIexia) willkommen © MESSRING GmbH

Der deutsche Crash- und Schlitten-Testanlagen-Experte verstärkt damit seine Präsenz in relevanten Zielmärkten. Mit der Ausweitung auf Japan, Korea und Italien erstreckt sich MESSRINGs weltweites Netzwerk nun auf elf Länder. Von der Konzeption über das Design bis zu Installation, Wartung und Aktualisierung bieten die Partner Unterstützung und Schnittstellenfunktion für ansässige Automobilhersteller, Crashtest-Anlagenbetreiber und Forschungseinrichtungen.

ISSOFT bietet neben seiner Crashtest-Expertise auch Know-how in den Bereichen 3D-Scannen und automatisierter Messlösungen an. Milexia ist seit 1974 als Hightech-Vertriebsagentur in Italien und Griechenland tätig. Mit Kenntnissen auf dem Gebiet der aktiven und passiven Sicherheitstest-Systemen ist die Firma auf dem Automobilmarkt präsent. NAC Image Technology ist in der Entwicklung und Produktion von Bild- und Bewegungsanalyse-Systemen wie Hochgeschwindigkeits-Kameras tätig.

Das Leistungsspektrum von MESSRING umfasst große, schlüsselfertige und multifunktionale Crashtest-Anlagen sowie die Lieferung kompakter Schlittentestanlagen. In Zusammenarbeit mit Automobilherstellern und Crashtest-Anlagenbetreibern entwickelt das Unternehmen anwendungsspezifische Lösungen zum Testen von aktiven und passiven Sicherheitssystemen in Fahrzeugen und anderen Verkehrsmitteln. 2018 wurde die MESSRING Active Safety gegründet, deren Kernkompetenz in der Entwicklung von Testsystemen für Fahrerassistenzsysteme und autonome Fahrzeuge liegt.

weitere Informationen