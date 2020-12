Merken Gemerkt

01.12.2020

Messring bezieht neuen Standort in Gilching Unternehmen

Die Messring GmbH hat ihren neuen Unternehmenssitz bezogen. Das Gebäude auf dem Air Tech Campus Oberpfaffenhofen in der Friedrichshafener Straße 4c wurde in den vergangen zwei Wochen schrittweise in Betrieb genommen.

Der neue Standort verfügt über 7.200 Quadratmeter Büro- und Hallenfläche und bietet allen Mitarbeiter*innen attraktive und moderne Arbeitsplätze nur fünf Kilometer von der alten Wirkungsstätte entfernt.

Messring bezieht seinen neuen Firmensitz in Gilching. © Messring GmbH

Highlight des Komplexes ist die große Halle inklusive der eigenen Crashtestanlage und zwei Schlittentestanlagen. Die Anlage ist auf dem neuesten Stand der Technik voll ausgestattet und wird neben der Vormontage von Kundenaufträgen für interne und externe Versuche aus Forschungs- und Entwicklungsprojekten genutzt. Darüber hinaus ist in der Crashhalle und auf dem Freigelände ausreichend Platz für Tests - aus dem für Messring zunehmend wichtiger werdenden Active Safety Bereich - die sich mit der Validierung von (teil-)autonomen Fahrfunktionen befasst.

Zahlen und Fakten zum Gebäude Bürogebäude mit: Kapazität bis zu 200 Arbeitsplätzen,

über 20 Besprechungsräumen

und fünf E-Ladestationen im Erstausbau. (bis zu 25 in Zukunft möglich) Crashtestanlage und Halle mit: 100 Meter Bahnlänge,

fortschrittliche 6D Schlittenanlage (in 2021),

Beschleunigungsschlitten „Compact Impact Sled“,

und zwei Werkstätten zur Inbetriebnahme aller Messring Produkte.

www.messring.de