Merken Gemerkt

Merken

23.09.2019

Messe München ernennt Projektleiterin für die electronica Personalie

Ab sofort gibt es eine neue Projektleiterinn für die Messe und Konferenz electronica. Katja Stolle ist seit über 13 Jahren für die Messe München tätig und wird die nächste electronica vom 10. bis 13. November 2020 in München organisieren.

Katja Stolle © Messe München

Im Jahr 2012 übernahm Stolle die Projektleitung der analytica – einer Messe für Labortechnik, Analytik und Biotechnologie. In den vergangenen sechs Jahren leitete sie die Laser World of Photonics sowie den World of Photonics Congress. In dieser Funktion war sie in erster Linie für die strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung der Messe verantwortlich.

Katja Stolle berichtet an Barbara Müller, die als Projektgruppenleiterin weiterhin das weltweite Elektronik-Netzwerk der Messe München verantwortet. Die electronica bietet ein Rahmenprogramm mit Foren und Konferenzen, zu der unter anderem die electronica Automotive Conference (eAC) gehört.

weitere Informationen