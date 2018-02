Merken Gemerkt

13.02.2018

MES Summer School 2018: modellbasierte Entwicklung eingebetteter Systeme Tagung

Die zweite MES Summer School für modellbasierte Softwareentwicklung findet vom 11. bis 15. Juni 2018 im Michelberger Hotel in Berlin statt. Das fünftägige Schulungsprogramm richtet sich an Softwareentwickler eingebetteter Systeme, die bereits modellbasiert arbeiten oder den Umstieg von der codebasierten auf die modellbasierte Entwicklung planen. Außerdem wird in die Entwicklung und Absicherung sicherheitskritischer Softwaremodelle nach Standards wie ISO 26262, ISO 250xx oder ASPICE eingeführt.

Den thematischen Einführungen folgen Erläuterungen sowie der Einsatz von Werkzeugen in praktischen Anwendungen und Diskussionen. Letztere werden in den Hands-on Sessions direkt am Beispielprojekt durchgeführt. Für die Teilnehmer werden außerdem praktische Empfehlungen für die Modellierung und Absicherung ihrer Modelle nach Standards wie ISO 250xx, ISO 26262 und ASPICE gegeben. Darüber hinaus können sie das SAE Certificate of Competency nach einer Erfolgskontrolle erreichen.

Ein Begleitprogramm erlaubt es, sich auszutauschen, zu vernetzen und Berlin kennenzulernen. Die Gruppengröße ist auf zwanzig Teilnehmer begrenzt. Die MES Summer School ist für Umsteiger von der codebasierten auf die modellbasierte Entwicklung sowie für Einsteiger in die modellbasierte Entwicklung geeignet. Sie richtet sich an Entwickler, Tester, Projektmanager oder Teamleiter, deren Fokus die sicherheitskritische Absicherung eingebetteter Software ist. Für Mitarbeiter der Industrie ist die MES Summer School ebenso geeignet wie für wissenschaftliche Mitarbeiter an Universitäten und Fachhochschulen. Voraussetzung für die Teilnahme sind Grundkenntnisse in Simulink und Stateflow.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmekosten für das gesamte Event betragen 2.950 € plus MwSt. pro Teilnehmer inkl. Übernachtung im Hotel und Teilnahme am von MES veranstalteten Begleitprogramm. Teilnehmer, die das SAE Certificate of Competency erhalten möchten, zahlen eine zusätzliche Gebühr von 400 € und nehmen an einer Erfolgskontrolle teil. Ein Frühbucherrabatt von 10% ist bei einer Anmeldung bis zum 31. März 2018 erhältlich. Einen Rabatt von zusätzlichen 25% erhalten Firmen, die mehr als einen Teilnehmer zeitgleich anmelden oder bei der Anmeldung eine weitere Schulung des MES Schulungsprogramms 2018 buchen. Für wissenschaftliche Mitarbeiter und akademische Angestellte beträgt der Kostenbeitrag 980 € plus MwSt. Schulungssprache ist Englisch.

