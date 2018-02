Merken Gemerkt

12.02.2018

Mercedes liefert Cockpit mit MBUX-System aus Infotainment

Das intuitive und lernfähige Multimediasystem MBUX – Mercedes-Benz User Experience, wird 2018 in der neuen A-Klasse in Serie gehen. Bei diesem Infotainment-System steht das Nutzererlebnis (UX: User Experience) im Vordergrund. Die integrierte künstliche Intelligenz verleiht der Lösung seine Lernfähigkeit.

MBUX ist individualisierbar und stellt sich auf den Nutzer ein. Es soll eine emotionale Verbindung zwischen Fahrzeug, Fahrer und Passagieren herstellen. Zugleich sind Updates „over the air“ möglich. Zu den weiteren Details zählen das hochauflösende Widescreen-Cockpit mit Touchscreen-Bedienung, die Navigationsdarstellung mit Augmented-Reality-Technologie sowie die intelligente Sprachsteuerung mit natürlichem Sprachverstehen, die mit dem Schlüsselwort „Hey Mercedes“ aktiviert wird.

MBUX kommt in der gesamten neuen Kompaktwagen-Generation von Mercedes-Benz zum Einsatz und geht im Frühjahr 2018 in der neuen A-Klasse in Serie. Highlight ist laut Anbieter das ganzheitliche Touch-Bedienkonzept – ein Dreiklang aus Touchscreen, Touchpad auf der Mittelkonsole und Touch-Control Buttons im Lenkrad. Vorteil neben dem intuitiven Bedienerlebnis ist auch die geringere Ablenkung des Fahrers.

