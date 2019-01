Merken Gemerkt

Merken

24.01.2019

Mercedes-Benz Vans zeigt Studie Vision URBANETIC Forschung und Entwicklung

Mercedes-Benz Vans hat mit dem Vision URBANETIC eine Studie vorgestellt, die Perspektiven des autonomen Fahrens betrifft. Sie setzt auf eine bedarfsgerechte, nachhaltige und effiziente Beförderung von Personen und Gütern und bietet einen Ausblick auf kommende Technologien zur Interaktion zwischen Mensch und Maschine.

Mit dem Vision URBANETIC sollen auf einer nahezu unveränderten Straßeninfrastruktur mehr Personen und Güter mit weniger Fahrzeugen befördert werden. Der Elektroantrieb ermöglicht lokal emissionsfreie Mobilität. © Daimler AG

Das Konzept basiert auf einem autonom fahrenden, elektrisch betriebenen Chassis, das Aufbauten für die Personenbeförderung oder den Gütertransport tragen kann. Das vollvernetzte Fahrzeug ist Teil eines Ökosystems, in dem sowohl Logistik-Unternehmen als auch Nahverkehrsunternehmen und Privatkunden ihre Mobilitätswünsche im urbanen Raum digital übermitteln.

Vision URBANETIC nimmt über Kamera- und Sensorsysteme seine Umgebung vollumfänglich wahr und kommuniziert aktiv mit ihr. Fußgänger, die vor ihm die Straße überqueren, werden durch das Display in der Fahrzeugfront mittels speziellen Animationen informiert, dass sie wahrgenommen wurden. Eine ähnliche Funktion erfüllt das digitale Shadowing im Bereich der Seitentür. Mehrere hundert Leuchteinheiten signalisieren den sich nähernden Personen, dass sie erkannt wurden. Deren Konturen werden schemenhaft auf der Außenhülle dargestellt. Fußgänger oder Radfahrer können kommende Handlungen des Fahrzeuges schnell und zuverlässig einschätzen.

Anpassung an die Nachfrage in Echtzeit

Das Konzept integriert eine IT-Infrastruktur, die in Echtzeit Angebot und Nachfrage analysiert. Daraus resultiert eine autonom fahrende Flotte, deren Routen flexibel und effizient auf Basis des aktuellen Beförderungsbedarfs geplant werden. Dank Vollvernetzung, Auswertung lokaler Informationen und einer intelligenten Steuerung kann das System nicht nur aktuelle Bedarfe analysieren, sondern auch daraus lernen. So ist es in der Lage, zukünftige Bedarfe zu antizipieren und darauf zu reagieren. Damit können Prozesse optimiert, Wartezeiten im Personennahverkehr verkürzt oder Staus vermieden werden. So erkennt das Gesamtsystem über die Datenerfassung im Vehicle Control Center beispielsweise eine größere Menschengruppe in einem gewissen Bereich. Es kann Fahrzeuge dorthin schicken, die den gesteigerten Bedarf schnell und effizient bedienen.

zu Daimler