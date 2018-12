Merken Gemerkt

12.12.2018

Mercedes-Benz-Truck Actros im neuen Design Nutzfahrzeuge

Der neue Mercedes-Benz Actros wurde mit über 60 technischen Innovationen versehen. Herkömmliche Außenspiegel sind in dem Schwerlast-Truck zum Beispiel nicht mehr vorhanden, dafür eine dynamisch designte MirrorCam. Die Frontscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht erhielten eine geschwungene Lichtsignatur.

Die Entwicklung des Interieur-Designs erfolgte beim neuen Actros um den Fahrer herum – nach dem Prinzip „inside out“. Das Multimedia-Cockpit umfasst zwei freischwebende hochauflösende Displays, die über Touch-Control-Pads im Lenkrad bedienbar sind. Beim Sekundärdisplay ist zusätzlich noch die Direktsteuerung über den Touchscreen möglich.

Das Bedienkonzept der Displays basiert dabei auf drei Ebenen mit steigender Informationsdichte: Auf der obersten Ebene ist der Homescreen. Mit einem Bedienschritt erreicht man die Hauptapplikationen, welche beispielsweise Radio und Navigation umfassen. Zusätzlich sind im Sekundärdisplay die Funktionen von Fleetboard integriert. Und auch die Integration von externen Apps, z. B. von Aufbauherstellern, ist hier möglich. Das Multimedia-Cockpit ist beim neuen Actros Serienausstattung und kommt standardmäßig mit einem zehn Zoll großen Primärdisplay; in der Sonderausführung, dem Multimedia-Cockpit „interactive“, ist es zwölf Zoll groß und ermöglicht weitere Funktionen.

So kann der Fahrer beispielsweise individuell drei unterschiedliche Anzeigekonzepte wählen. Im Multimedia-Cockpit „interactive“ können zudem die Funktionen der Assistenzsysteme, wie etwa des Predictive Powertrain Control (PPC) und dem Active Drive Assist (ADA), abgerufen und überwacht werden. Die Displays mit den Touchfunktionen sowie die großformatigen Anzeigen in den A-Säulen, die die Funktion der Rückspiegel übernehmen, tragen zum neuen Erscheinungsbild bei. Zwei Lesespots in Warmweiß leuchten die komplette Kabine aus, während ein dezentes blaues Nachtfahrlicht die Orientierung im Dunkeln erleichtert. Zusätzlich erhältlich sind ein Ambiente-Nachtfahrlicht, welches Fußraum und Cockpit blau ausleuchtet sowie ein Wohnlicht in Amber mit Lichtwecker.

